الحكومة: اتخذنا إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتسريع وصول سفن التغويز، متابعا: سيتم الانتهاء من عملية ربط سفن التغويز خلال الشهر الحالي.



وشدد الحمصاني، خلال مداخلته ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، على أن الخطة الأصلية الخاصة بربط السفن كانت تقتضي بوصول السفن في الأسبوع الأخير من يوليو.



وأضاف أنه لن يتضرر أي مستأجر وسيكون أمام الجميع فرصة للحصول على وحدة سكنية، متابعا: سيتم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين.

وأوضح أن هناك بعض الوحدات المتوفرة وقد يتم بناء بعض الوحدات الجديدة لمستأجري الإيجار القديم، منوها بأن الحكومة ستنتهي من وحدات الإيجار القديم قبل انتهاء مهلة الـ 7 سنوات.