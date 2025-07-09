أحمد حسن: توجد مفاوضات مع أحمد كالوشا وأنهينا التدعيمات

كشف الإعلامي أحمد حسن عن عدم وجود مفاوضات مع أحمد كالوشا لاعب إنبي.

وقال أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر داخل مودرن سبورت:

لا توجد مفاوضات مع أحمد كالوشا لاعب إنبي وأنهينا التدعيمات لميركاتو الصيف".



من ناحية أخرى، كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن اللاعب أحمد حسن كوكا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب أحمد حسن: "مصدر مُقرّب من أحمد حسن كوكا: اللاعب يرفض تجديد عقده مع الأهلي بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف بأوروبا، وقد يوافق على التجديد إذا حصل على وعد من الإدارة بالموافقة على رحيله حال تلقّي عرض أوروبي".