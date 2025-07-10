جولد بيليون: تراجع عائدات السندات الأمريكية تدفع الذهب للارتفاع

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا محدودا اليوم، الخميس، مدعوما بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات، بينما واصل المستثمرون مراقبة المفاوضات التجارية عن كثب في ظل توسيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق حربه الجمركية.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3329 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3315 دولارا للأونصة، ليتداول حالياً عند المستوى 3321 دولارا للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أدنى مستوى منذ أكثر من أسبوع عند 3282 دولارا للأونصة ليصل إلى مستوى دعم عند المستوى التصحيحي 50% ليرتد لأعلى من هذا المستوى ويستكمل اليوم الارتفاع بشكل محدود بسبب حيادية مؤشرات الزخم.

صعد ترامب حملته بشأن الرسوم الجمركية أمس، الأربعاء، معلنًا فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس الأمريكية و50% على السلع البرازيلية، وكلاهما يسري اعتبارًا من 1 أغسطس.

كما أصدر ترامب إشعارات تعريفة جمركية لسبعة شركاء تجاريين ثانويين، تُضاف إلى 14 إشعارًا آخر أصدرها في وقت سابق من الأسبوع، بما في ذلك رسوم بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس ما لم يتم التوصل إلى اتفاقات.

الواضح على تحركات الذهب أن تأثير الرسوم الجمركية على السوق بدأ يتضاءل بشكل تدريجي، وبالتالي يحتاج المتداولون إلى محفز جديد في الأسواق ليعود الذهب ويأخذ اتجاه واضح في ظل الحركة العرضية التي تؤثر عليه خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، تراجع الدولار الأمريكي اليوم إلى جانب تراجع في عوائد السندات الحكومية الأمريكية، الأمر الذي ساعد على دعم ارتفاع أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، منذ كون ارتفاع عوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد، والعكس صحيح.

هذا وقد أظهر محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي أن عددا قليلا فقط من أعضاء البنك الفيدرالي يعتقدون أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تجرى في وقت مبكر من هذا الشهر، مع تفضيل معظمهم التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام بسبب مخاوف التضخم المرتبطة بسياسات ترامب الجمركية.

يذكر أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد صوتت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعها لشهر يونيو.

ومن المقرر عقد اجتماع البنك التالي يومي 29 و30 يوليو.

أما عن الطلب على الذهب المادي، فقد أعلن مجلس الذهب العالمي أن صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب المادي قد شهدت تدفقات نقدية داخلة خلال شهر يونيو بمقدار 74.6 طن ذهب لتنهي النصف الأول من العام بأعلى معدل تدفق نصف سنوي منذ النصف الأول من عام 2020 بمقدار 38 مليار دولار.

كما ارتفعت حيازات صناديق الذهب من التدفقات النقدية إلى أعلى مستوى في 34 شهر خلال شهر يونيو الماضي.

خلال النصف الأول استحوذت أمريكا الشمالية على الجزء الأكبر من التدفقات مسجلة أقوى نصف سنوي لها في خمس سنوات.

ورغم تباطؤ الزخم في شهري مايو ويونيو اشترى المستثمرون الآسيويون عددًا قياسيًا من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال النصف الأول من العام، مساهمين بنسبة 28% في صافي التدفقات العالمية وبنسبة 9% فقط من إجمالي الأصول المدارة عالميًا.

وتحولت التدفقات الأوروبية أخيرًا إلى إيجابية في النصف الأول من عام 2025 بعد خسائر نصف سنوية متواصلة منذ النصف الثاني من عام 2022.

أسعار الذهب محلياً

تحرك الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم بعد أن شهد ارتفاعا محدودا خلال تداولات الأمس، ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي يشهد تذبذب في نطاق محدد دون أن يتخذ اتجاه واضح.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم، الخميس، عند المستوى 4625 جنيها للجرام ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير، بينما قد ارتفع السعر يوم أمس بمقدار 15 جنيها ليغلق عند المستوى 4625 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 4610 جنيهات للجرام.

يشهد الذهب المحلي خلال الفترة الحالية تحركات عرضية فوق المستوى 4600 جنيه للجرام دون أن يمتلك الزخم الكافي للارتفاع أو اتخاذ اتجاه واضح، ويرجع ذلك إلى تتبعه حركة سعر الذهب العالمي الذي يشهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة.

من جهة أخرى، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية خلال جلسة اليوم، ما ساعد على استقرار تحركات الذهب المحلي اليوم ليعتمد على حركة سعر الذهب العالمي.

شهد معدل التضخم في المدن المصرية تباطؤا خلال شهر يونيو الماضي ليسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المدن تراجع إلى المستوى 14.9% على المستوى السنوي بعد أن كانت قراءة شهر مايو بنسبة 16.8%.

هذا وتنتظر الأسواق اليوم قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيت البنك لأسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم المرتفع، خاصة مع بقاء آثار الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيوني في الأسواق وارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد.

بقاء أسعار الفائدة ثابتة سيعمل على بقاء أسعار الذهب المحلي تعتمد على حركة سعر أونصة الذهب العالمي وعلى حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا محدودا خلال تداولات اليوم، الخميس، بدعم من تراجع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية، بينما تترقب الأسواق إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية التي يفرضها على الشركاء التجاريين.

يتحرك الذهب المحلي بشكل عرضي خلال تداولات اليوم، الخميس، بعد أن ارتفع بشكل طفيف خلال تداولات الأمس.

يأتي هذا في ظل التحركات العرضية التي يشهدها الذهب العالمي خلال هذه الفترة.

تراجع سعر الذهب يوم أمس ليصل إلى المستوى التصحيحي 50% حول المستوى 2285 دولارا للأونصة، قبل أن يتعافى من هذا المستوى ويعود إلى التداول اليوم فوق المستوى 3300 دولار للأونصة مخترقاً المتوسط المتحرك 50 يوما.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 المستوى 4600 جنيه للجرام ليستمر في التذبذب فوق هذا المستوى دون وجود زخم قوي للعودة إلى الارتفاع واختراق المستوى 4650 جنيها للجرام.

وقد تستمر التحركات العرضية حتى يستجمع زخما كافيا لاتخاذ اتجاه واضح.

