وفاة سائق في انقلاب تريلا محملة بمواد خرسانية في سفاجا

شهدت مدينة سفاجا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" محملة بمواد خرسانية، ما أسفر عن وفاة سائقها.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز، مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث على أحد الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بعدد من المعدات لرفع الحمولة الثقيلة وإنقاذ السائق، إلا أن جهود الإنقاذ كشفت عن وفاته متأثرًا بالإصابات التي لحقت به جراء الحادث.

كما دفعت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بـ "لودر" للمساعدة في رفع السيارة وفتح الطريق أمام الحركة المرورية، فيما ناشدت المواطنين الابتعاد عن موقع الحادث لتسهيل عمل فرق الإنقاذ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعاينة موقع الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد أسباب الانقلاب.