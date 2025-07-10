تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة طليقته داخل مدرسة بالغردقة إلى أول أغسطس

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة، رئيس الدائرة الأولى، تأجيل محاكمة المتهم «م. أ. س.» المتهم بقتل طليقته داخل مدرسة شمال مدينة الغردقة، إلى جلسة الأول من أغسطس المقبل، لاستكمال إجراءات المحاكمة.

تعود وقائع القضية رقم 19143 جنايات الغردقة إلى واقعة مروعة شهدتها مدرسة الأحياء الرسمية الحكومية المتميزة لغات، حيث أقدم المتهم، وهو مدرس مُعار سابقًا لإحدى الدول العربية، على قتل طليقته «ع. ش. ر.» باستخدام أداة حادة، إثر خلافات أسرية متراكمة.

كشفت التحقيقات أن المتهم قرر القدوم من محافظة المنيا إلى الغردقة بعد علمه بنيّة المجني عليها التوجه إلى المدرسة لتقديم أوراق نجلتهما لمرحلة رياض الأطفال. وانتظرها أمام المدرسة، ثم تسلل إلى داخلها واعتدى عليها بطعنات في الرقبة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

اعترف المتهم في التحقيقات بأنه حذّر المجني عليها من الاستقرار والعمل في الغردقة، لكنها لم تستجب، وهو ما دفعه لتنفيذ جريمته. وأفادت التحريات بأن الحادث وقع أمام عدد من أولياء الأمور والعاملين، وتمكن بعضهم من السيطرة على الجاني والإمساك به حتى وصلت قوات الأمن.

تم التحفظ على أداة الجريمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة، التي أمرت بحبسه احتياطيًا وإحالته إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

وتشهد المحكمة استعدادات أمنية مشددة مع كل جلسة نظر للقضية، وسط اهتمام واسع من الرأي العام نظراً لخطورة الواقعة ومكان حدوثها داخل مؤسسة تعليمية.