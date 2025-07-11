مودريتش يودع ريال مدريد: رحلتي وصلت إلى محطتها الأخيرة

أعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، أن رحلته مع النادي الملكي ستصل إلى محطتها الأخيرة عقب انتهاء مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025، مؤكدًا أن مشاعره متباينة بين الفخر والحزن على نهاية مسيرة لا تُنسى.

وقال مودريتش في تصريحات لقناة ريال مدريد:"من الصعب تلخيص ما أشعر به، لكنني سعيد بكل لحظة عشتها هنا. كانت فترة مجيدة، مليئة بالنجاحات، ونضجت فيها كلاعب وكإنسان. لقد منحني ريال مدريد كل شيء في كرة القدم، وسأظل ممتنًا له طوال حياتي".

وأضاف: "مدريد أصبحت بيتي الثاني، بعيدًا عن وطني. أنا فخور بأنني أصبحت اللاعب الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ هذا النادي العظيم، وهذا أمر يدعو للفخر والامتنان".

وتابع مودريتش حديثه بتأثر واضح: "رحلتي كانت طويلة، لكنها محفورة في ذاكرتي. سأحتاج بعض الوقت لأستوعب كل ما حققته هنا، لكنني واثق أنني كلما مر الوقت، سأزداد وعيًا بقيمة ما أنجزته بقميص ريال مدريد".