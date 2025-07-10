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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رودريجو يقترب من مغادرة ريال مدريد وسط اهتمام أوروبي واسع

رودريجو
رودريجو
إسلام مقلد

أصبح مستقبل النجم البرازيلي رودريجو جويس، جناح فريق ريال مدريد الإسباني، على أعتاب منعطف حاسم، بعدما بات خروجه من قلعة "سانتياجو برنابيو" أقرب من أي وقت مضى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، فإن إدارة ريال مدريد لا تمانع بيع رودريجو هذا الصيف، بعدما خرج فعليًا من حسابات المدير الفني تشابي ألونسو، خاصة عقب تجاهله المتكرر في تشكيل الفريق الأساسي، وأحدثها خلال بطولة كأس العالم للأندية التي ودعها الفريق بخسارة قاسية أمام باريس سان جيرمان (0-4) في نصف النهائي.

وبالرغم من أن النادي لا يضغط لبيعه، إلا أن القرار النهائي بات في يد اللاعب نفسه، حيث تُرك له الخيار إما بالاستمرار وقبول دور الرجل الثاني، أو فتح باب الرحيل بحثًا عن المشاركة المستمرة.

صراع أوروبي محتدم على توقيع رودريجو

في حال قرر رودريجو مغادرة ريال مدريد، فإن عدة أندية أوروبية كبرى أبدت استعدادها لضمه. يأتي على رأس المهتمين كل من باريس سان جيرمان الفرنسي، وآرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين، بالإضافة إلى دخول بايرن ميونخ الألماني مؤخرًا سباق التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

رودريجو، الذي يبلغ من العمر 24 عامًا، انضم إلى ريال مدريد في صيف 2019 قادمًا من سانتوس البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وقدم مستويات لافتة خلال فترات متقطعة، خصوصًا في دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الماضي، شارك في 51 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة، إلا أن تراجع دوره في الفترة الأخيرة يهدد استمراره ضمن التشكيلة المدريدية، لا سيما بعد التعاقد مع كيليان مبابي وصعود نجم إبراهيم دياز.

وفي ظل مساعي العديد من الأندية لتعزيز صفوفها بجناح هجومي حاسم وذو خبرة أوروبية، يبدو أن رودريجو سيكون أحد أبرز الأسماء المرشحة لإشعال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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