قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: الولايات المتحدة كانت ميتة وأصبحنا الاقتصاد الأفضل في العالم
استدعاء خماسي المقاولون العرب لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لكأس العالم
بعد التصديق على القانون .. حالات تؤدي لوقف الدعم النقدي | احذرها
جيش الاحتلال يزعم القضاء على 6 قيادات من كوماندوز حماس
سفير أوكرانيا في بريطانيا: نقترح نقل الصواريخ الأمريكية القديمة إلى كييف
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مناطق في مدينة غزة
أدخنة سوداء في السماء .. حريق بالخمائل بالشيخ زايد
البترول: حققنا زيادة 80 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي في 3 أسابيع
دعاء للميت يوم الجمعة .. ردد أفضل أدعية للمتوفى يفرح بها وتنير قبره
محافظة القاهرة: المقاولون العرب تبدأ في إعادة تأهيل مبنى سنترال رمسيس
بدون إصابات.. حريق داخل مغسلة سيارات في مصر الجديدة
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 11-7-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر: إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب

غزة
غزة
قسم التوك شو

قال أوليفييه دي شوتر، مقرر الأمم المتحدة المعني بالفقر وحقوق الإنسان، إن المحكمة الجنائية الدولية طالبت في عام 2024 بالقبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي، بسبب استخدام المجاعة كسلاح في الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

تُفاقم الأزمة الإنسانية

وأكد دي شوتر، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور يومًا بعد يوم، وأن سياسات الاحتلال تُفاقم الأزمة الإنسانية عمداً.

واعتبر «دي شوتر» أن ما قامت به إسرائيل مؤخرًا، من تقديم 75 لترًا فقط من الوقود كمساعدة رمزية، هو أمر «سخيف للغاية»، ولا يمكن اعتباره حلًا للأزمة، بل هو مجرد استجابة شكلية لضغط دولي متزايد.

وقال: «الحكومة الإسرائيلية تقدم بعض التنازلات البسيطة فقط لتخفيف الضغط، لكنها لا تستجيب فعليًا لمتطلبات القانون الدولي أو الحاجة الإنسانية»، مشددًا على أن الوضع يتطلب فتح الحصار بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

وأشار «دي شوتر» إلى أن الحكومة الإسرائيلية بأكملها تضم مسؤولين يُعتبرون داعمين لاستخدام المجاعة كسلاح، وهو ما وصفه بـ «جريمة حرب مكتملة الأركان»، مؤكدًا أن المجتمع الدولي مطالب باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك العقوبات والمسار الدبلوماسي، لوقف هذه الانتهاكات فورًا.

ولفت «دي شوتر» مداخلته بالتأكيد على أن الحصار المفروض على غزة يجب أن يُرفع فورًا، وأن أي تقاعس دولي عن فرض الضغوط سيُعتبر تواطؤًا مع جريمة إنسانية مستمرة، داعيًا إلى تطبيق القانون الدولي بكل أدواته لوقف الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

https://www.youtube.com/watch?v=jzBKAnQmrjM

غزة الاحتلال قوات الاحتلال جيش الاحتلال فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

احصل علي 10 جيجا إنترنت ببلاش بتك الخطوات

احصل على 10 جيجا إنترنت ببلاش .. نفذ هذه الخطوات

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس دور أول .. درجاتك هنا

هبة التميمي

حملة رقابية مشددة في إقليم كردستان لمصادرة دمية لابوبو

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

موعد صرف الزيادة الجديدة في معاش تكافل وكرامة

حادث ارشيفية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 من أسره واحدة في انقلاب سيارة بمحور الضبعه

ترشيحاتنا

رئيس المعاهد الأزهرية

وكيل الأزهر: أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية أمانة تتعلق بمستقبل أبنائنا

أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

أمين الإفتاء يكشف أفضل طريقة لاغتنام ساعة الاستجابة يوم الجمعة

الطلاب الوافدين في الأزهر

رابط التقديم للطلاب الوافدين في المعاهد الأزهرية.. قدم الآن

بالصور

لامبورجيني تصدم محبيها.. الأثرياء لا يفضلون السيارات الكهربائية

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

لها توأم صيني.. أحدث سيارة كهربائية SUV من شيفروليه

شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا
شيفروليه كابتيفا

سيارة بمليار دولار.. لن تصدق نوع الماركة

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أندر سيارة هاتشباك كهربائية من فولكس فاجن أغلى من جولف R

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

سامح عبد العزيز

هالة سرحان البداية وهنيدي الختام.. أبرز محطات المخرج الراحل سامح عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد