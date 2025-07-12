أكد الإعلامي أحمد موسى، أن زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني إلى مصر في غاية الأهمية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي “ المذاع على قناة “ صدى البلد”: ”تم توقيع اتفاقية بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي الصيني وهي اتفاقية في غاية الأهمية".

وتابع موسى أن هذه الاتفاقية خاصة بالديون والتعاملات بين البلدين بالعملات الوطنية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "إحنا والصين هيكون فيه تعاملات بيننا بالعملات الوطنية وهما الجنيه المصري واليوان الصيني".

وقال موسى: "إحنا بنستورد كتير من الصين وسيتم العمل على التخفيف على الدولار والتعامل بالعملات الوطنية بين مصر والصين".

