خرج بطريقة غير شرعية.. أحمد موسى: أشكر بلجيكا على تسليم مصر تابوتا أثريا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تسلمت قطعا أثرية من بروكسل ومن بين القطع الأثرية تابوت أثري .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر بلجيكا في مساندة مصر وتسهيل إجراءات إعادة التابوت الأثري إلى مصر مرة أخرى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بلجيكا عايزة ترجع أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير شرعية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك 5 قضايا لقطع أثرية مهربة إلى بلجيكا تقدر بت 200 قطعة أثرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي التابوت ده خرج من مصر ده وزنه تقيل جدا وحجمه كبير ".

وعرض الإعلامي احمد موسى تقريرا عن كواليس تسلم مصر تابوت أثري خرج من مصر بطريقة غير شرعية .

وقال أحمد أبو زيد سفير مصر في بلجيكا في التقرير، :" إرادة سياسية من الجانب البلجيكي من أجل إعادة القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر ".