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خرج بطريقة غير شرعية.. أحمد موسى: أشكر بلجيكا على تسليم مصر تابوتا أثريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خرج بطريقة غير شرعية.. أحمد موسى: أشكر بلجيكا على تسليم مصر تابوتا أثريا

تابوت أثري
تابوت أثري
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تسلمت قطعا أثرية من بروكسل ومن بين القطع الأثرية تابوت أثري .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   أشكر بلجيكا في مساندة مصر وتسهيل إجراءات إعادة  التابوت الأثري إلى مصر مرة أخرى ".

وتابع  الإعلامي أحمد موسى :" بلجيكا عايزة ترجع أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير شرعية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  هناك 5 قضايا لقطع أثرية مهربة إلى بلجيكا  تقدر بت 200 قطعة أثرية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  إزاي التابوت ده خرج من مصر ده وزنه تقيل جدا وحجمه كبير ". 

وعرض الإعلامي احمد موسى تقريرا عن كواليس تسلم مصر تابوت أثري خرج من مصر بطريقة غير شرعية .

وقال أحمد أبو زيد سفير مصر في بلجيكا في التقرير، :" إرادة سياسية من الجانب البلجيكي من أجل إعادة القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر ".

موسى أحمد موسى بلجيكا اخبار التوك شو تابوت أثري

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