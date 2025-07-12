خرج بطريقة غير شرعية.. أحمد موسى: أشكر بلجيكا على تسليم مصر تابوتا أثريا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تسلمت قطعا أثرية من بروكسل ومن بين القطع الأثرية تابوت أثري .
وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أشكر بلجيكا في مساندة مصر وتسهيل إجراءات إعادة التابوت الأثري إلى مصر مرة أخرى ".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" بلجيكا عايزة ترجع أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير شرعية".
ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك 5 قضايا لقطع أثرية مهربة إلى بلجيكا تقدر بت 200 قطعة أثرية".
وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إزاي التابوت ده خرج من مصر ده وزنه تقيل جدا وحجمه كبير ".
وعرض الإعلامي احمد موسى تقريرا عن كواليس تسلم مصر تابوت أثري خرج من مصر بطريقة غير شرعية .
وقال أحمد أبو زيد سفير مصر في بلجيكا في التقرير، :" إرادة سياسية من الجانب البلجيكي من أجل إعادة القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر ".