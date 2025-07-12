حذر الإعلامي أحمد موسى، من الحشد الهائل للشائعات عبر أبواق كثيرة تستغل بعض الأحداث من أجل الضغط على البسطاء لخدمة أجندات خارجية.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، «في دول كتير يحدث فيها حوادث ومحدش بيتكلم ولا كأنها موجودة على الخريطة رغم أن الحرائق مستمرة منذ 9 أيام ويستعينوا بطائرات إطفاء من هنا وهنا.



ولفت إلى أن أمريكا عندها فيضانات بهدلت الدنيا ومحدش اتكلم ويادوب الإعلام غطى شوية، ولكن مصر كل ما يحصل حاجة الحق شوف عربية، حادثة، حريقة.



وأكمل أن هناك من يضع الشعب تحت هذه الضغوط، ولكنه في الوقت نفسه يفرز هؤلاء الذي يريدون إثارته لأنهم يعلمون أن الأمن أولا ويبحثون عن الاستقرار رغم التحديات والضغوط حولك.



واستطرد الإعلامي أحمد موسى أن هناك إنجازات ونجاحات كثيرة في البلد لا يتحدث عنها أحد، بينما من الوراد أن تكون هناك مشكلات في دولة 110 مليون نسمة، مضيفًا "دي محافظة القاهرة وحدها 20 مليون نسمة ودول عدد سكان 7 دول".



واختتم الإعلامي أحمد موسى: «نحمد ربنا إن البلد دي ماشية وبتعمل تنمية رغم التحديات على مدار الساعة في البلد، قائلا: اللي عاوز ينتقد ينتقد كيفما شاء ولكن مش يهاجم ويضغط على الناس.