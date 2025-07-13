بـ370 ألف لوحة شمسية.. مشروع صيني رائد يجمع بين الطاقة الشمسية وتربية الأسماك

في خطوة مبتكرة نحو تحقيق التنمية المستدامة، أعلنت شركة "داجين للصناعات الثقيلة" الصينية عن بدء تشغيل مزرعة هجينة للطاقة الشمسية و تربية الأسماك، تمثل نموذجًا فريدًا يجمع بين توليد الطاقة النظيفة واستغلال الموارد المائية بطريقة فعالة، وذلك وفقًا لما نشره موقع (interesting engineering).

استغلال ذكي للأراضي: طاقة من الأعلى وحياة من الأسفل

يقع المشروع في مدينة تانغشان بمقاطعة خبى، ويمتد على مساحة تبلغ حوالي 353 هكتارًا، ويعتمد التصميم على نموذج "توليد الكهرباء من الأعلى وتربية الأحياء المائية من الأسفل"، حيث تم تركيب 370 ألف لوح شمسي ثنائي الوجه فوق أحواض تربية الأسماك، وتعمل هذه الألواح على التقاط ضوء الشمس من الجهتين، ما يزيد من كفاءتها، خاصة في البيئات المائية التي تعكس الضوء.

إنتاج ضخم للطاقة وتقليل الانبعاثات

أوضحت الشركة في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المشروع قادر على إنتاج 400 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ويعادل هذا توفير نحو 120 ألف طن من الفحم القياسي، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 320 ألف طن، وهو ما يسهم في تحسين جودة الهواء المحلي وتقليل البصمة الكربونية.

فوائد بيئية مزدوجة

يمتاز المشروع بعدة مزايا بيئية، منها أن الألواح الشمسية توفر الظل لأحواض المياه، مما يقلل من درجات الحرارة السطحية في الأيام الحارة، ويحسّن عمليات الأيض لدى الكائنات المائية، كما يقلل من انتشار الأمراض، إلى جانب ذلك، تساهم الظلال في تقليل تبخر المياه، ما يساعد في الحفاظ على الموارد المائية.

كفاءة أعلى من النظم الأرضية

بحسب معهد دراسات البيئة والطاقة، فإن المزارع الشمسية المائية قد تتفوق في الكفاءة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بمزارع الطاقة الشمسية التقليدية على اليابسة، وذلك بفضل تأثير التبريد الطبيعي للمياه أسفل الألواح.

تجارب سابقة

لم يكن هذا المشروع الأول من نوعه في الصين، ففي عام 2022 قامت شركة "كونكورد للطاقة الجديدة" بتركيب محطة طاقة شمسية بقدرة 70 ميجاوات فوق بركة أسماك في منطقة كانغتشو بمقاطعة خبى، كما أعلنت مؤخرًا شركة "إميلسن فيسك" النرويجية عن مشروع مشابه في مجال استزراع سمك السلمون، حيث تمكنت من خفض استهلاك الديزل بنسبة 90% باستخدام محطة شمسية عائمة.

نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات

تؤكد شركة "داجين" أن هذا المشروع يعكس التزامها بالمساهمة في التحول العالمي للطاقة، من خلال تبني نماذج مبتكرة وصديقة للبيئة تتيح استغلال الموارد الطبيعية بأقصى كفاءة ممكنة، في إطار رؤية عالمية لبناء مستقبل خال من الانبعاثات الكربونية.