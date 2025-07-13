إعلام عبري: الجيش يسيطر على ما بين 70% لـ75% من مساحة غزة

أفدت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش يقول إنه سيطر على ما بين 70% إلى 75% من مساحة قطاع غزة، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.



وأضافت وسائل الإعلام العبرية أن الجيش يقول إنه على وشك تحقيق أهداف خطة عربات جدعون في غزة وينتظر قرار المستوى السياسي بشأن العمليات العسكرية.

من جانبها؛ أكدت الدكتورة صوفيا زعرب، مديرة وحدة المختبرات وبنوك الدم في قطاع غزة، أن الحاجة إلى وحدات الدم في القطاع أصبحت "ملحة ومتصاعدة بشكل غير مسبوق" نتيجة الأعداد الكبيرة من الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

300 وحدة دم يوميًا

وأوضحت أن القطاع يحتاج إلى ما يقارب 300 وحدة دم يوميًا، في حين أن القدرة الفعلية على التوفير لا تغطي هذا الحجم الكبير من الطلب، وسط عزوف المواطنين عن التبرع نتيجة ظروف النزوح والفقر وسوء التغذية.



