جنرال إسرائيلي سابق: حرب غزة مروعة وحكومة نتنياهو فقدت البوصلة

قال رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء احتياط يسرائيل زيف، إن "حرب العصابات" التي تخوضها حركة حماس في قطاع غزة “مروعة” وتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، وتقلل كثيرا من مكاسبه العسكرية المعلنة.

وفي تصريحات مثيرة بثتها القناة 12، حذر زيف من أن جيش الاحتلال غير قادر على السيطرة التامة على القطاع، وأن حماس تستغل ذلك بذكاء عبر تكتيكات الكر والفر، وتنفيذ هجمات خاطفة تستنزف القوات الاحتلال باستمرار.

وأضاف أن استمرار الحرب بهذا الشكل قد يؤدي إلى "تورط إسرائيل في صراع طويل قد يمتد لسنوات، تحت شعارات نصر فارغة، من دون حسم حقيقي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل غارقة في حرب أهدافها متضاربة وغير واقعية".

وفي انتقاد صريح لحكومة بنيامين نتنياهو، قال زيف إن "بعض المتطرفين داخل الحكومة يرون في بقاء حماس مصلحة استراتيجية، لتبرير استمرار العمليات العسكرية واحتلال غزة"، معتبرًا أن "ما يسمى المدينة الإنسانية المخطط لها داخل القطاع ليست سوى اسم ملطف لأكبر معسكر احتجاز في التاريخ الحديث".

واختتم زيف تصريحاته بالقول: "الحكومة التي تطيل أمد هذه الحرب العبثية فقدت بوصلتها وضميرها، ولا تقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار دون جدوى سياسية أو أمنية حقيقية".