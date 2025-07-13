قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس
إبادة مستمرة في غزة .. 139 شهيدا و425 مصابا خلال 24 ساعة
يعتقد أنها من علامات الساعة .. هل تقترب بحيرة طبريا من الجفاف؟
رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن
رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني
3وزراء والمحافظ يفتتحون مكتب توثيق محكمة جنوب الجيزة
ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد
عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تعود للارتفاع وتكسر التوقعات
كوريا الشمالية تحذر أمريكا من أي تحرك ضدها
ممثلو كبرى وسائل الإعلام العالمية في زيارة تعريفية للقاهرة وشرم الشيخ.. صور
وكيل الأزهر: الشباب هم القوة المتحركة في المجتمع وقابلون للتشكل والتغير
بتوجيهات الطيب| قيادات المعاهد الأزهرية يتفقَّدون مراكز تصحيح الشهادة الثانوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جنرال إسرائيلي سابق: حرب غزة مروعة وحكومة نتنياهو فقدت البوصلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

قال رئيس العمليات السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء احتياط يسرائيل زيف، إن "حرب العصابات" التي تخوضها حركة حماس في قطاع غزة “مروعة” وتكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة، وتقلل كثيرا من مكاسبه العسكرية المعلنة.

وفي تصريحات مثيرة بثتها القناة 12، حذر زيف من أن جيش الاحتلال غير قادر على السيطرة التامة على القطاع، وأن حماس تستغل ذلك بذكاء عبر تكتيكات الكر والفر، وتنفيذ هجمات خاطفة تستنزف القوات الاحتلال باستمرار.

وأضاف أن استمرار الحرب بهذا الشكل قد يؤدي إلى "تورط إسرائيل في صراع طويل قد يمتد لسنوات، تحت شعارات نصر فارغة، من دون حسم حقيقي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل غارقة في حرب أهدافها متضاربة وغير واقعية".

وفي انتقاد صريح لحكومة بنيامين نتنياهو، قال زيف إن "بعض المتطرفين داخل الحكومة يرون في بقاء حماس مصلحة استراتيجية، لتبرير استمرار العمليات العسكرية واحتلال غزة"، معتبرًا أن "ما يسمى المدينة الإنسانية المخطط لها داخل القطاع ليست سوى اسم ملطف لأكبر معسكر احتجاز في التاريخ الحديث".

واختتم زيف تصريحاته بالقول: "الحكومة التي تطيل أمد هذه الحرب العبثية فقدت بوصلتها وضميرها، ولا تقود إلا إلى المزيد من المعاناة والدمار دون جدوى سياسية أو أمنية حقيقية".

حركة حماس حرب العصابات الجيش الإسرائيلي إسرائيل حكومة بنيامين نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

المؤتمر السنوي للمجلس المحلي لجنود مريم

الأنبا باخوم يشارك في المؤتمر السنوي لمجلس سيدة الرسل

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الأنبا إبراهيم يتفقد مؤتمر اجتماع المرحلتين الإعدادية والثانوية بكاتدرائية أم المحبة الإلهية

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تكرم الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية

بالصور

قوام رشيق.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بفستان مخطط

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد
طريقة عمل جلاش مكسرات أو مهلبية أو كاسترد

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

فيديو

إيمان عبد اللطيف

طريقة استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين

إيمان عبد اللطيف

بعد هبوط أمس المفاجئ.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد