شهداء ومفقودون تحت الأنقاض.. الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة على غرب غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية في غزة، إن طائرة حربية إسرائيلية شنت غارة عنيفة بصاروخ واحد على منزل في المنطقة الغربية من المحافظة الوسطى في قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره بالكامل وتحويله إلى كومة من الركام، كما تسبب الانفجار في أضرار كبيرة بالمنازل المجاورة واندلاع حرائق في محيط الموقع المستهدف.

وأضاف «جبر» أن المعلومات الأولية تشير إلى استشهاد نحو 10 مواطنين، ولا يزال عدد من الضحايا، بينهم أطفال، مفقودين تحت الأنقاض، في وقت هرع فيه أهالي المنطقة لمحاولة انتشال الجثامين بأدوات بسيطة، وسط عجز فرق الدفاع المدني عن التعامل مع حجم الدمار بسبب نقص حاد في المعدات وتعرض آلياتهم للاستهداف المباشر والمتكرر.

ونقل جبر عن أحد شهود العيان قوله: "عمليات الإنقاذ تسير ببطء شديد. بعض الأطفال لا يزالون تحت الركام، وحاولنا إخراجهم بأيدينا، لكن الإمكانيات محدودة للغاية. حتى الآليات التي استخدمها الدفاع المدني كانت بدائية جدًا."

وأشار إلى أن هذه المجزرة تأتي في سياق سلسلة من الغارات الجوية المكثفة التي يشنها جيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل تدهور إنساني غير مسبوق، ومعاناة شديدة في توفير مستلزمات الإغاثة والإنقاذ، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الميدانية والإنسانية في القطاع المحاصر.