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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يكلف الجهاز الإداري بالسفر إلى تونس للاطمئنان على تجهيزات معسكر فريق الكرة

الأهلي
الأهلي
علا محمد

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تكليف إدارة النادي الأهلي للجهاز الإداري بالسفر إلى تونس للاطمئنان على كافة التجهيزات وملاعب التدريب خلال معسكر فريق الكرة الأول.

وكتب أحمد حسن :"خاص.. محمد يوسف المدير الرياضي كلف أحد أعضاء الجهاز الإداري بالسفر إلى تونس من أجل الإطمئنان على كافة التجهيزات في فندق إقامة الفريق وملاعب التدريبات".

يعقد محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي، جلسة، مع وكيل إمام عاشور لاعب الوسط الفريق الأول لكرة القدم؛ لحسم ملف تمديد وتعديل تعاقده.

وعرض محمد يوسف مقابلا ماليا يصل إلى 35 مليون جنيه سنويا، بخلاف بعض الامتيازات الإعلانية، وهو ما وافق عليه من حيث المبدأ، ورفض العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة.

فيما اتفق محمد يوسف على خوض مواجهة ودية أمام شباب بلوزداد الجزائرى 25 يوليو الحالي خلال معسكر تونس؛ بعد تعذر مواجهة الترجي التونسي وديا.

الإعلامي أحمد حسن تونس الأهلي الجهاز الإداري بالسفر للأطمئنان كافة التجهيزات التدريبات فندق

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