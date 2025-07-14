سعر بيتكوين يتجاوز 120 ألف دولار لأول مرة.. ما علاقة بوتين وترامب؟ (قصة كاملة)

سعر بيتكوين .. ارتفع سعر العملة الرقمية المشفرة بيتكوين إلى أكثر من 120 ألف دولار، لتصل إلى أعلى مستوى لها مطلقًا، بحسب المعلومات الواردة من منصة “بينانس”.

سعر البيتكوين

وفقًا لمعلومات المنصة، عند الساعة 06: 41 بتوقيت موسكو، تم تداول بيتكوين بسعر 120 آلاف دولار (+1.87%)، وبحلول الساعة 06: 45 بتوقيت موسكو تم تداول بيتكوين بسعر 121.014 ألف دولار.

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ما هو البيتكوين

”بيتكوين” هو نظام لا مركزي للعملات المشفرة التي تحمل اسمًا يعتمد على تقنية الـ”بلوك تشين”، التي يمكن تعدينها “سكها” على يد أي مستخدم مشارك في النظام، إذ يحتاج للقيام بذلك إلى إنشاء كتل جديدة من البرنامج.

تم نشر مفهوم النظام في نوفمبر 2008م، من قبل مؤلفه (ربما فريق من المؤلفين) تحت اسم مستعار ساتوشي ناكاموتو، وبلغت شعبية “بيتكوين” ذروتها في السنوات الأخيرة فقط، وكان البيتكوين قد أصدر بعدد محدود.

ترامب والبيتكوين

في مارس الماضي أعلن وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيستضيف في 7 مارس، أول “قمة للعملات المشفرة” إطلاقا في البيت الأبيض، إذ يجتمع قادة صناعة العملات المشفرة، وسيعلن عن إنشاء احتياطي بيتكوين استراتيجي في الولايات المتحدة.

وقال لوتنيك لموقع “ذا بافلوفيتش توداي” الإخباري: “إن الرئيس مهتم (بإنشاء) احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وتحدث عن ذلك في أثناء خلال الحملة الانتخابية، أظن أنكم ستشهدون تنفيذ الأمر خلال أيام”.

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وأضاف لوتنيك: “الرئيس على قناعة بضرورة وجود احتياطي استراتيجي من البيتكوين، والسؤال الآن هو ما الذي يمكن عمله بالعملات المشفرة الأخرى، وأظن أن هذا الأمر سيعلن عنه يوم الجمعة أيضًا”.

كان سعر البيتكوين قد ارتفع في 2 مارس الماضي خلال التداول بأكثر من 10% ليتجاوز 93 ألف دولار، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول على منصة “بينانس”، حيث بلغ سعر عملة البيتكوين اعتبارًا من الساعة 20: 38 بتوقيت موسكو 93665 دولارًا، بارتفاع نسبته 10.11%، وبحلول الساعة 20: 40 بتوقيت موسكو تسارعت وتيرة الارتفاع ليبلغ مستوى 94112 دولار.

ويأتي الارتفاع السريع في قيمة البيتكوين على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن إنشاء احتياطي وطني للعملات المشفرة، مؤكدًا أن عملتيّ “بيتكوين” و”إيثريوم” ستشكلان أساسه.

بوتين يتحدى ترامب

قبل تصريحات ترامب بنحو ثلاثة أشهر، وتحديدًا في ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن لأحد أن يحظر البيتكوين، لأن هناك عمليات طبيعية تجري، تتعلق بتطوير أدوات دفع جديدة.

وقال بوتين خلال كلمة له أمام منتدى “روسيا تنادي” الاستثماري: “تجري بشكل طبيعي عمليات متعلقة باستخدام أدوات أخرى. على سبيل المثال، من يمكنه حظر عملة البيتكوين؟ طبعا، لا أحد، ومن يمكنه حظر استخدام وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى؟ لا أحد، لأن هذه تقنيات جديدة، بغض النظر عما يحدث للدولار، فإن هذه الأدوات سوف تتطور بطريقة أو بأخرى، لأن الجميع سوف يسعون جاهدين لخفض التكاليف وزيادة الموثوقية”، ووفقًا له، هذه عملية لا مفر منها.

وأضاف: “الدولار ليس له أي علاقة بالأمر إطلاقا، ولكن إذا استمر تقليص استخدام الدولار في العالم نتيجة ما تقترفه أياديهم، فحينئذ، بالتأكيد، سوف يقوضون أساس قوتهم الاقتصادية، هذا أمر واضح”.