قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل اقترب ظهور الدجال؟.. علي جمعة: 3 علامات كبرى تحققت
لطفي لبيب: الأطباء منعوني من الكلام.. ادعولي
تشيلسي يكتسح باريس بثلاثية ويتوج بطلا لمونديال الأندية للمرة الثانية
مشروع قانون أمريكي لفرض عقوبات واسعة على روسيا والدول المتعاملة معها
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025
الفئات الممنوعة من التصويت نهائيا في الانتخابات
وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. وصلاة الجنازة غدا في لبنان
حريق ضخم في قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي البريطاني
الأرصاد تكشف المفاجأة.. أمطار رعدية تضرب هذه المحافظات الأسبوع الجاري
الهلال يعتذر عن المشاركة في السوبر السعودي
الإعدام شنقا للمتهمة بقتل سيدة في القليوبية لسرقة مصوغاتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري قبل بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 .. استقر سعر الدولار في آخر تحديث مساء أمس في البنوك المصرية، إذ سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي منذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار الآن سعر الدولار الآن أمام الجنيه سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك التجاري سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان سعر الدولار في بنك القاهرة سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار في المصرف العربي الدولي سعر الدولار في بنك قناة السويس سعر الدولار في بنك الإسكندرية سعر الدولار في بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كامل الوزير

الجريدة الرسمية: تغيير المسمى الوظيفي للفريق كامل الوزير

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

ظهرت الآن .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس 2025 على صدى البلد ..لينك مجاني

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم تجارة 2025 على موقع صدى البلد ..ظهرت برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة دبلوم صنايع 2025 على صدى البلد ..ظهرت الآن

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 .. الان بالدرجات

مدبولي

يصل إلى 13800 جنيه.. جدول مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

أوائل الدبلومات الفنية 2025

جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

رابط الاستعلام عن زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو 2025

عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

عمال القليوبية يكرم أبناءه في احتفالية حاشدة

القس برسوم چورچ

الدور الرسولي في عظة الأحد للقس برسوم چورچ

بالصور

آمال ماهر تتصدر التريند بعد ظهورها بفستان زفاف.. تفاصيل

آمال ماهر
آمال ماهر
آمال ماهر

الصور الأولى من حكاية "بتوقيت 28" لـ هنادي مهنا وأحمد جمال سعيد

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمسم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الأحمر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر الاحمر؟

فيديو

كواليس خلاف ميدو وحسن شحاتة

بعد سنين من السكوت.. كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن خناقة ميدو مع والده

باسم سمرة وادوارد

هند عاكف وباسم سمرة أبرز الحضور لعزاء سامح عبدالعزيز

تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

مين باقي ومين ماشي.. كل تفاصيل انتقالات الأهلي الصيفية

المتهم

القبض على سائق عرض حياة المواطنين للخطر بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد