سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 14 يوليو 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري قبل بداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025 .. استقر سعر الدولار في آخر تحديث مساء أمس في البنوك المصرية، إذ سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي منذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى مستوى 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

وبالنسبة لـ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان فسجل نحو 49.55 جنيه للشراء، 49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سعر الدولار في بنك القاهرة، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، سجل نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، سجل نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي، سجل نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس، سجل نحو 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر، سجل نحو 49.43 جنيه للشراء، 49.53 جنيه للبيع.