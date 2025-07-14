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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هواوي تصنع بطارية سيارة كهربائية بمدى 3 آلاف كيلومتر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
عزة عاطف

كشفت شركة هواوي الصينية، الرائدة في مجال التكنولوجيا، عن خطوة ثورية في عالم السيارات الكهربائية، بعد الكشف عن براءة اختراع لبطارية EV جديدة من نوع الحالة الصلبة، توفر مدى قيادة مذهل يصل إلى 3000 كيلومتر بشحنة واحدة فقط، ويمكن شحنها كاملًا خلال 5 دقائق، ما يجعلها من أسرع البطاريات شحنًا في العالم حتى الآن.

تفاصيل تقنية غير مسبوقة: شحن كامل خلال 5 دقائق

تكشف براءة الاختراع أن البطارية الجديدة تعتمد على إلكتروليت كبريتيد مضاف إليه النيتروجين، ما أدى إلى رفع كثافة الطاقة إلى 400–500 واط/كجم، أي ما يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف كثافة بطاريات الليثيوم أيون الحالية.

وتمثل هذه القفزة التكنولوجية أول محاولة حقيقية لتجاوز مشاكل الكثافة والسرعة في شحن بطاريات السيارات الكهربائية، حيث تؤكد الشركة أن البطارية قادرة على الشحن من 0 إلى 100% خلال 5 دقائق فقط، وهو رقم غير مسبوق في الصناعة حتى الآن.

ورغم الإعلان اللافت، لا يزال تطبيق هذه التكنولوجيا في الإنتاج التجاري يواجه عقبات كبيرة. 

وأكد خبراء الصناعة أن نتائج براءة الاختراع تعتمد على تجارب معملية فقط، وأن الانتقال إلى النماذج الإنتاجية الواسعة سيحتاج إلى سنوات من التطوير وتخفيض التكلفة.

وأشار الخبراء إلى أن إلكتروليتات الكبريتيد المستخدمة في البطارية مرتفعة التكاليف، حيث تبلغ التكلفة حوالي 1400 دولار أمريكي لكل كيلوواط/ساعة، ما يجعلها غير مناسبة حاليًا للإنتاج الكمي التجاري.

إلى جانب التكلفة، تواجه هواوي تحديات تتعلق بـ البنية التحتية الداعمة للشحن فائق السرعة. 

وعلى الرغم من القدرة النظرية على الشحن في 5 دقائق، لا تمتلك معظم محطات الشحن الحالية في العالم القدرة على دعم معدلات شحن تتجاوز 320 كيلوواط أو أكثر، وهي متطلبات البطارية الجديدة.

ورغم أن هواوي ليست مصنعًا مباشرًا لبطاريات الطاقة حتى الآن، إلا أن استثماراتها الضخمة الأخيرة في أبحاث وتطوير مواد البطاريات تشير إلى توجهها الجاد لدخول هذا المجال في المستقبل القريب، وربما منافسة شركات عملاقة مثل CATL وBYD وتسلا.

يشار إلى أن المدى البالغ 3000 كيلومتر تم احتسابه بناءً على دورة اختبار المركبات الخفيفة الصينية (CLTC)، والتي تميل إلى إعطاء تقديرات أعلى من الواقع. 

أما إذا تم تطبيق معايير وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA)، فإن المدى الواقعي يصل إلى أكثر من 2000 كيلومتر، وهو أيضًا أعلى بكثير من أي سيارة كهربائية متاحة حاليًا في السوق العالمي.

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