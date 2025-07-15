السفارة الأمريكية تمنع موظفيها وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة



أكدت السفارة الأمريكية في إسرائيل أنها قد تمنع الموظفين وعائلاتهم من السفر لمناطق بإسرائيل والقدس والضفة بسبب الأحداث.

وقالت السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال أن التوترات يمكن أن تؤدي إلى إلغاء أو تقليص رحلات شركات الطيران من وإلى إسرائيل.



وفي وقت سابق؛ أعلنت السفارة الأمريكية في إسرائيل استئناف عملياتها الاعتيادية، عقب رفع القيود التي فرضتها قيادة الجبهة الداخلية.



وعلى الرغم من هذا الإعلان إلا أنه لا تزال قيود السفر سارية، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

لا يزال يُحظر على موظفي السفارة مغادرة منطقة تل أبيب الكبرى (بما في ذلك هرتسليا ونتانيا ويهودا)، والقدس، وبئر السبع، باستثناء السفر بين هذه المناطق ويشمل ذلك رحلات إلى مطار بن جوريون وجسر اللنبي.

حثّت السفارة المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة إسرائيل أو الضفة الغربية على القيام بذلك "بأي وسيلة ممكنة"، حتى لو لم تكن وجهتهم الأولى.

وتُقبل طلبات جوازات السفر الطارئة بدون موعد مسبق.

كما استُئنفت الخدمات القنصلية، بما في ذلك إصدار جوازات السفر وتقارير الميلاد للمواطنين الأمريكيين، بكامل طاقتها في كل من القدس المحتلة وتل أبيب.



كما تُقبل طلبات جوازات السفر الطارئة بدون موعد مسبق للمواطنين الأمريكيين الذين يحتاجون إلى وثائق محدودة الصلاحية.

وستُعطى الأولوية للقادمين قبل الساعة 8:30 صباحًا في كلٍّ من القدس وتل أبيب.

وأضافت السفارة أنه من المقرر استئناف خدمات التأشيرات يوم الاثنين 30 يونيو.