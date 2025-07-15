مفوضية الأمم المتحدة: محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم

أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن محاولات الاحتلال للتهجير القسري في الضفة الغربية تثير مخاوف جدية ، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال متحدث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “هناك محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم”.

وتابع متحدث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: يوجد 30 ألف فلسطيني مهجر قسريا في الضفة الغربية".

وأكمل متحدث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ما تفعله إسرائيل من تهجير الفلسطينيين قسريا يرتقي إلى جريمة حرب".



وأضاف متحدث مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان:" هناك حملة إسرائيلية ممنهجة بحق سكان الضفة الغربية".

