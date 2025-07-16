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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: خطوات الدولة بشأن الأمن الغذائي تعكس رؤية استراتيجية شاملة وتحقيقا للاستقرار المجتمعي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه من إجراءات يعكس رؤية استراتيجية شاملة نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

وأوضح لـ صدى البلد  أن التوسع في تنويع مصادر استيراد القمح والسلع الاستراتيجية، مع الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي، خطوة مهمة في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرا إلى أن التحرك نحو زراعة مساحات جديدة في الدلتا الجديدة بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر يعكس حرص الدولة على تحقيق نسبة أكبر من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.

وثمن النائب جهود الحكومة في ضبط الأسواق وتنظيم المخابز والمطاحن، وكذلك في إنشاء أسواق اليوم الواحد، واعتبرها خطوات مهمة لتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، إلى جانب دعم الفلاحين والمزارعين من خلال سياسات الزراعة الحديثة والرقمنة وتطوير قطاع الأسمدة.

وأكد أبو زيد أن مشروع البورصة السلعية يمثل نقلة نوعية ستمكن الدولة من ضبط الأسعار وزيادة الشفافية في تداول السلع، مما يدعم الاقتصاد القومي ويخدم المواطن بشكل مباشر.

النائب شحاتة أبو زيد عبد الفتاح السيسي مجلس النواب استيراد القمح

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