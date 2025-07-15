برلماني: الرئيس يفتح أبواب الاستثمار أمام القطاع الخاص في قطاع التجزئة الحيوي

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لملف تطوير قطاع تجارة التجزئة يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المنظومة التجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة وأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار السوقي.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن ما تم استعراضه مؤخرًا أمام الرئيس بشأن إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، بالإضافة إلى استعدادات وزارة التموين لإطلاق سلسلة "Carry On" كأول علامة تجارية حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، يُعد نقلة مهمة في مجال الاستثمار الداخلي، ويبرهن على تحول الدولة من دور البائع إلى دور المنظم والمحفز للقطاع الخاص.

وأشار النائب إلى أن مثل هذه الخطوات تسهم في توسيع قاعدة التجارة المنظمة، وتُقلص من هيمنة التجارة العشوائية، موضحًا أن ذلك يفتح المجال أمام جذب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، ويدعم جهود الحكومة في خفض معدلات التضخم، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق.

وأوضح أن إطلاق سلسلة "Carry On" الحكومية يمثل نموذجًا متطورًا للشراكة الذكية، التي تجمع بين كفاءة القطاع الخاص وقدرة الدولة على التنظيم والمتابعة، ما يُمكن من تقديم خدمة متميزة للمواطن دون المساس بجودة المنتجات أو أسعارها.

وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على أن استراتيجية الرئيس في هذا الملف تعكس توجهًا إصلاحيًا شاملًا لا يقتصر على الملفات الكبرى كالصناعة والزراعة فحسب، بل يمتد إلى القطاعات اليومية التي تؤثر على معيشة المواطن مباشرة، مثل تجارة التجزئة والتموين والتوزيع.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تدعم هذه التوجهات بالكامل، وتعمل على إعداد تشريعات تساند الدولة في تحفيز الاستثمار الداخلي، وضمان بيئة تجارية عادلة، تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك، واستدامة النشاط الاقتصادي للتجار والمستثمرين.