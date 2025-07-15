قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الدروز يعبرون من الجولان المحتل إلى سوريا دعما لأبناء طائفتهم
بيراميدز يصدم الزمالك ويرفض التفريط فى نجم الفريق
الخارجية السورية: نحمل إسرائيل مسؤولية هجوم السويداء بالكامل
بسبب زيزو | أزمة كبيرة بين الأهلي وإمام عاشور
دعاء الركوع في الصلاة وهل يجوز قراءة القرآن فيه؟ تعرف عليه
سكان جزر مضيق توريس يخسرون قضيتهم المتعلقة بالمناخ ضد الحكومة الأسترالية
الحزم السعودي يتراجع عن ضم نجم الأهلي لهذا السبب
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة في المقر الصيفي بالعلمين .. غدا
هقف ضد أي حد يعادي الفن| تصريح صادم من طارق الشناوي بسبب حفيدة أم كلثوم
51 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل في البوسنة ومقدونيا
مفوضية الأمم المتحدة: محاولات إسرائيلية لدفع الفلسطينيين نحو تهجير قسري دائم
750 ألف دولار | تفاصيل مثيرة في انتقال لاعب الأهلي إلى النجم الساحلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الزراعيين: الرئيس السيسى يؤكد على توافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية

السلع الأساسية
السلع الأساسية
علي مكي

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد باستمرار على ملف الأمن الغذائي وتوافر الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية.

وتابع خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية عزة مصطفى فى برنامج الساعة 6 على قناة الحياة على أكد أهمية التنسيق بين أجهزة الدولة بشأن الأمن الغذائي .

وأكد خليفة أن هناك تحديات كبيرة فى المنطقة فلابد أن نكون مستعدون دائما مثل التنوع فى مصادر القمح من دول مختلفة وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف خليفة أن زيادة مساحات قصب السكر ل150 ألف فدان وسنقوم بالتصدير ولدينا اكتفاء ذاتى .

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الخارجية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مُستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد التأكيد على توافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وبشكل خاص القمح، السكر، الزيت واللحوم والدواجن، وأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر ومطمئن.

 وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى تفصيلات التعاقدات ذات الصلة بشراء السلع الاستراتيجية، بما في ذلك تعاقدات على شراء ٣،٤ مليون طن من القمح، و١٩٢ الف طن من الزيوت الخام، و٤ الاف طن من الدواجن المجمدة و٦ الاف طن من اللحوم المجمدة، كما تمت الإشارة إلى أن الدولة تسعى إلى تنويع المصادر التي يتم منها استيراد القمح من الخارج لضمان توافر الكميات اللازمة وعدم التعرض لأية أزمات.

وذكر السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي أن الرئيس قد أكد على أهمية التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة المعنية بموضوع الأمن الغذائي، بما يضمن التناغم بين تلك المؤسسات وتنفيذها وتماشيها مع سياسات الدولة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى أهمية تنسيق اجهزة الدولة المعنية مع جهاز مستقبل مصر لتحديد المساحات التي ستتم زراعتها في الدلتا الجديدة من المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق أعلى مساحة مزروعة وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود المبذولة لضمان حسن سير المخابز والمطاحن والأسواق، كما تم استعراض تطورات مسألة إقامة أسواق اليوم الواحد، التي انطلقت المرحلة الأولى منها في نوفمبر ٢٠٢٤ بمئتي سوق والمرحلة الثانية اعتبارا من مايو ٢٠٢٥ بأكثر من ٢٠٠ سوق.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك تطورات وجهود إقامة شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، حيث تم في هذا الصدد استعراض تطورات إقامة سلاسل تجارية في مدينة العبور ومدينة نصر وقليوب، فضلا عن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية واستعداداتها لتدشين سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on كأول علامة تجارية موحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي ذات السياق، تم استعراض الجهود المبذولة لتنمية التجارة الداخلية، وفي تنقية قواعد بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن تنطبق عليهم المعايير والشروط ذات الصلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول تفصيلا موضوع الامن الغذائي، والموقف التنفيذي للبورصة السلعية، وجهود الدولة لتفعيلها باِعتبارها صمام أمان للأسواق وآلية فعالة لضبط الأسعار، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة توافر السلع الأساسية بأسعار مُناسبة، مع تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم القطاعين الزراعي والصناعي، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد الى البدء في تسجيل المصدرين والمستوردين في البورصة السلعية، وأن تلك البورصة تعتبر النافذة الموحدة لاستيراد وتصدير السلع، وانه جاري اعداد مشروع القانون الذي سوف ينظم عمل البورصة السلعية، حيث يتم في هذا الصدد الاسترشاد بتشريعات الدول الاخرى التي توجد بها بورصة سلعية.

وأوضح المُتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض سياسات الدولة في زراعة وتوريد السلع الاستراتيجية، وجهود التحول الرقمي والوسائل التكنولوجية في الزراعة وترشيد الانفاق في الزراعة، كما تم استعراض وضع قطاع الاسمدة، وتحديدا النترات واليوريا، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تنفيذ اجراءات اصلاح تدريجي ومتوازن لحماية الفلاحين وضمان الامن الغذائي، كما تناول الاجتماع الجهود المبذولة لتحسين الاراضي الزراعية وتطبيق الميكنة، وجهود زيادة الانتاجية من اللحوم الحمراء والالبان، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة العمل على تحسين السلالات المحلية لزيادة انتاجيتها من اللحوم والالبان.

سيد خليفة نقيب الزراعيين الأمن الغذائى السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

10 جيجا ببلاش من كل الشبكات.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج وWE واتصالات

نتيجة الثانوية العامة 2025

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 ورابطها .. ترقبوها على موقع صدى البلد

حادث قطار الغربية

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بخط "طنطا ـ المنصورة"

علي الكسار ومستشفي المجانين

نكتة قلبت حياته.. حكاية دخول علي الكسار مستشفى المجانين ونهايته الحزينة

حامد حمدان

الصفقة الأزمة.. أمير هشام يكشف عن موعد انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

وسام أبو على

لن يكون في المعسكر.. شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن رحيل وسام أبو علي

صورة أرشيفية

مصرع سيدة وإصابة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع في القليوبية

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

اندلاع حريق في شقة سكنية بأحد العقارات بشارع جسر السويس

ترشيحاتنا

سد النهضة

أستاذ استشعار عن بعد: سد النهضة لن يحجب مياه نهر النيل عن مصر

الحياة الزوجية

ست ستات: بعد الجواز تظهر الطباع الحقيقية.. يا هنحب بعض يا هنفترق

صورة أرشيفية

إعلام فلسطيني: 48 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

بالصور

بعد عمليتي استدعاء.. بوليستار تفشل في إصلاح هذا العيب

بوليستار
بوليستار
بوليستار

أفضل الأدوية والإجراءات.. اكتشف طرق علاج الدوالي الطبية

الدوالى
الدوالى
الدوالى

تنظيف الرئة وطرد المخاط بـ 3 وصفات طبيعية خارقة

تنظيف الرئة
تنظيف الرئة
تنظيف الرئة

زياد برجي يدخل فى نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء شقيقه

زياد برجي
زياد برجي
زياد برجي

فيديو

أرمله إحسان الترك

فيديو الطرد والبيت المسلوب .. القصة الكاملة لأرملة إحسان الترك

المتهم

شوّح له بالحديدة ونازل يضربه | خناقة حامية في ميكروباص بالجيزة لسبب غريب

أمينة شلباية

من غير اتكيت.. سرقة دهب ودولارات ويورو من فيلا أمينة شلباية

انتحال شخصية فنانة شهيرة

تيسير فهمي تروي تفاصيل نصب سيدة انتحلت شخصية فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إنها مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

المزيد