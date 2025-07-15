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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وكيل اقتصادية النواب : تصريحات الرئيس السيسى دليل على العلاقات التاريخية مع واشنطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
فريدة محمد

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أكد فيها أن مصر تثمّن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب بمثابة دليل قاطع على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية مؤكداً أنه لاغنى عن التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين القاهرة وواشنطن لاحلال السلام الشامل والعادل بمنطقة الشرق الأوسط.


وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى على أن مصر تؤكد ثقتها فى قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والإستقرار والامن فى مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي  الفلسطينية، أو أفريقيا مطالباً من الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات بالتعاون مع مصر ومختلف الدول المحبة للسلام للعمل على حل جميع المشكلات والأزمات الدولية المعقدة وفى مقدمتها الصراع التاريخى الذى استمر لعقود طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه التام مع تأكيد الرئيس السيسى على تقدير مصر لحرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الاثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة إضافة إلى تأكيد الرئيس السيسى على تجديد مصر دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم

الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة

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