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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمود سرج: الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي مدعوم بتوجيهات الرئيس السيسي لإقامة مدينة عالمية

محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود
محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، ورئيس لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات، أن منطقة الروبيكي للجلود تعد أحد المشروعات القومية التي تم تنفيذها بدعم غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمثل هذه المنطقة فرصة للمستثمرين في الخارج للتعرف على الجهود المبذولة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن التطور الذي تشهده مصر في مختلف المجالات.  

أوضح سرج أن الحكومة المصرية نجحت في إقامة مدينة عالمية متخصصة في منطقة الروبيكي شرق القاهرة، وتم نقل جميع المدابغ من منطقة سور مجرى العيون إليها تباعاً. كما نجحت الحكومة في جذب استثمارات محلية وعالمية، مما جعل منتجات الجلود المصرية تنافس بقوة في الأسواق العالمية.  

يأتي ذلك تعقيباً على إعلان وزارة الصناعة عن مواصلة شركة القاهرة للاستثمار والتطوير تلقي طلبات المستثمرين المحليين والدوليين على الطرح الثاني بمدينة الجلود بالروبيكي، في المرحلة الثالثة المخصصة لصناعة المنتجات النهائية من الصناعات الجلدية والإكسسوارات الخاصة بها، حتى 27 يوليو الجاري. ويشمل هذا الطرح عدد 36 مصنعاً جاهزاً للإنتاج، تم تصميمها وتجهيزها وفق أعلى المعايير الصناعية والبيئية.  

أكد سرج في تصريحات صحفية له اليوم أن هذا الطرح يأتي بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تعميق الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، خاصة في صناعة الجلود.  

وأضاف أن وزارة الصناعة تهدف من خلال هذا الطرح إلى توطين وتحديث صناعة الجلود الوطنية عبر جذب الشركات العالمية الرائدة التي تتمتع بقدرات تسويقية كبيرة تمكنها من اختراق الأسواق، وبشكل خاص السوق الأوروبية.  

وأكد أن مدينة الروبيكي لصناعات الجلود تعتبر واحدة من المدن الصناعية المتميزة في مصر والشرق الأوسط، خاصة بعد إضافة أنشطة الدباغة داخل مصانع المدينة لتصبح مدينة تقدم صناعة متكاملة الأركان.  
وأثنى "سرج" على الدعم الحكومي، خاصة من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى سرعة استجابة الوزير لمطالب المصنعين وحرصه على تطوير بيئة التصنيع المحلي.
وتتمتع مدينة الجلود بالروبيكي بموقع فريد في قلب مدينة بدر بالعاصمة القاهرة، وتعزز المدينة القدرات التصديرية للمصنعين من خلال قربها من الموانئ المختلفة، حيث تبعد عن ميناء السويس البحري بمسافة لا تتجاوز 100 كم، وتقع على بعد 156 كم من ميناء بور فؤاد البحري، بينما تبعد 50 كم عن ميناء القاهرة الجوي و24 كم عن المطار في العاصمة الإدارية. وتتمتع المدينة بشبكة طرق داخلية وخارجية عالية الكفاءة، كما يجري تطوير خط سكة حديد لربط المدينة بالمنطقة اللوجيستية بالميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان، بجانب توفير وسائل نقل داخلية للعاملين بالمدينة لنقلهم من وإلى المصانع.

المجلس التصديري للجلود اتحاد الصناعات التراخيص الصناعية الروبيكي المستثمرين

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