شواطئ ممتلئة.. أجواء الصيف في الإسماعيلية وعودة مهرجان المانجو

نقلت إنجي هيبة، مراسلة "صدى البلد" في محافظة الإسماعيلية، أجواء الصيف في المحافظة، موضحة أن صيف 2025 يشهد موسمًا مميزًا في المدينة الهادئة ذات الطبيعة الجاذبة، مشيرة إلى أن المحافظة تسجل نسب إشغال شبه كاملة في الشواطئ والفنادق، لا سيما بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وقالت إنجي هيبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن منتصف شهر يوليو يشهد ذروة الإقبال على الشواطئ والفنادق داخل مدينة الإسماعيلية، لافتة إلى أن النسبة الحالية للإشغال تقترب من 100%، بالتزامن مع بداية موسم حصاد المانجو الذي يُعد من أبرز رموز المدينة الزراعية.

وأضافت أن مانجو الإسماعيلية تُعد من أشهر منتجات المحافظة، مؤكدة أن كثيرًا من الزوار يحرصون على زيارة المدينة في هذا التوقيت من أجل الاستمتاع بالشواطئ وشراء "المانجة الإسماعيلاوي" الشهيرة، والتي تتميز بمذاق فريد.

وأشارت إلى أن الإسماعيلية تُعد من أبرز وجهات "سياحة اليوم الواحد"، نظرًا لقربها الجغرافي من محافظات القاهرة والشرقية وشمال سيناء، ما يتيح للزائرين قضاء يوم مميز والاستمتاع بجمال الطبيعة دون الحاجة للإقامة.