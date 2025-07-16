سفير مصر في لبنان: ورقة المبعوث الأمريكي لبيروت تتضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي

أكد السفير المصري في بيروت ​علاء موسى، أن ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك إلى لبنان لم تقتصر على موضوع حصر السلاح في يد الدولة، لكنها تتضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي والقضائي وكيفية بسط الدولة سيطرتها على أراضيها كافة.

وأضاف "موسى"، في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية": “ لبنان تعامل بإيجابية مع ورقة المبعوث الأمريكي توم باراك”.

وتابع علاء موسى:" قبل انتخاب الرئيس اللبناني، ناقشت اللجنة الخماسية الثوابت والأسس التي سيتم العمل عليها في المستقبل، كان من ضمنها أشياء متعلقة بحصر السلاح في يد الدولة والإصلاحات الاقتصادية والإصلاحات القضائية.

وتابع: "وعندما أتى في بداية الأمر المبعوث الأمريكي توم باراك وسلم رؤيته إلى الدولة اللبنانية، وعقب مغادرته، كان هناك مبادرة من السفيرة الأمريكية لدعوة اللجنة الخماسية للانعقاد من أجل عرض تطورات هذا الأمر، وما هو متوقع من الدولة اللبنانية في هذا الصدد".

وأكد: "تم عقد الاجتماع في السفارة الأمريكية، وأحاطتنا السفيرة الأمريكية علما بمضمون الرؤية الأمريكية، وتطورات الأمر وما هو منتظر من الدولة اللبنانية من تفاعل، والجميع يتمنى أن يكون تفاعلا إيجابيا، وأعتقد أن ذلك ما حدث، وكانت فرصة جيدة للوقوف على أين تقف الدولة اللبنانية وأين تقف المقترحات الأمريكية".