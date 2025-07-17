هدوء حذر يسود الحدود الإسرائيلية–السورية بعد أحداث اجتياز السياج وتهديدات بمنع التسلل

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن حالة من الهدوء الحذر تسود الحدود بين الجولان المحتل وسوريا، عقب الاحتجاجات التي شهدها محيط السياج الحدودي، والتي شارك فيها أكثر من ألف شاب من أبناء الطائفة الدرزية، بحسب تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حالة الغليان الشعبي التي شهدتها المنطقة تحولت إلى صمت سياسي وإعلامي داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن الجيش لم يُصدر أي بيانات تتحدث عن هجمات أو عمليات ميدانية جديدة، لكنه عزّز من تواجده العسكري على الأرض.

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي دفع خلال اليومين الماضيين بـ أربع سرايا عسكرية إلى المنطقة الحدودية، من بينها سرايا من لواء جولاني، الشرطة العسكرية، وحرس الحدود، وذلك بهدف تحقيق ثلاثة أهداف: منع اختراق السياج الحدودي من قِبل المتظاهرين الدروز، منع دخول أبناء الطائفة الدرزية من داخل الأراضي السورية إلى الجولان المحتل، حماية المنطقة الحدودية عسكريًا وسط التوترات المتصاعدة.

وأشارت أبو شمسية إلى أن جيش الاحتلال أعلن في بيان رسمي أنه رصد محاولات تسلل من الأراضي السورية لأشخاص ينتمون إلى الطائفة الدرزية نحو الأراضي المحتلة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "وضع كارثي وخطير"، مطالبًا أبناء الطائفة بعدم الاقتراب من المنطقة الحدودية، ومهددًا باعتبار ذلك جريمة جنائية يعاقب عليها القانون الإسرائيلي.

وفي السياق ذاته، تصاعدت نبرة التهديد من قِبل وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش، حيث أكدا أن إسرائيل "تستعد لأيام طويلة من القتال"، مؤكدين في الوقت نفسه على "وجود مهام أخلاقية لحماية أبناء الطائفة الدرزية".

ورغم وقف إطلاق النار المعلن داخل الأراضي السورية، لم تُصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليقات رسمية بشأن التطورات الأخيرة، إلا أن الواقع الميداني يشير إلى استمرار التحركات الأمنية المشددة.