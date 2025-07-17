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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ الشرقية: تغطية الترع لها دراسات.. ونعد المزارعين بالأفضل

ترع
ترع
هاني حسين

تحدث المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، عن المصارف المكشوفة بالمحافظة، إذ عرضت قناة إكسترا نيوز تقريرا سلط الضوءَ على شكاوى قرية بني عامر بالزقازيق من مصرف العرين.

وقال الأشموني، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "المصارف المكشوفة لا يُشترط أن تكون بالسوء الذي نتحدث عنه، فوزارة الري تتابع الأمر، لأن المصرف الزراعي تابع للوزارة وإداراتها المختلفة، والوزارة تولي اهتماما كبيرا بهذا الأمر، ووزير الري كان موجودا بالمحافظة يوم الخميس الماضي".

وتابع: "مصرف العرين طوله 21.4 كم ويخدم نحو 48 ألف و450 فدان، وهناك أجزاء تم التعدي عليها وأصبح السكن قريبا منها، ونتواصل مع وزارة الري بصفة مستمرة، ويتم دراسة اشتراطات للتغطية، مثل عرض المصرف، وإذا كان هناك طريق بين المصرف والبيوت يتعدى 10 و15 مترا، فإن هذا الأمر يمنح الأمان".

وأكد: "لا أقول إن مصرف العرين مشكلة لا يجب التركيز عليها، ولكن هناك خطة لتطوير وتغطية المصارف، ونعمل عليها، وهناك 45 كم تمت تغطيتها في محافظة الشرقية من إجمالي 1754 كم، وهذا الرقم قليل، ومحافظة الشرقية زراعية".

وأوضح: "في الفترة الماضية، كنا نعمل على تغطية أحد المصارف بطول كم، وعلى الأرض موجودون، ونعدكم بأن يتم تبطين المناطق المحددة، أما التغطية فلها دراسات، وندرس الأمر، وبإذن الله سنفعل الأفضل للمواطنين وأراضيهم الزراعية".

الشرقية محافظ الشرقية الخدمات الترع اخبار التوك شو

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