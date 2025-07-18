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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منظومة الشكاوى الحكومية بالشرقية تستجيب لـ 2315 شكوى خلال يونيو

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لإستقبال 2416 شكوى وطلب خلال شهر يونيو الماضى ، تمت الإستجابة  لـ 2315 شكوى وطلب بنسبة 96%  ، وفقاً لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ إستكمال مراجعة وفحص 101 شكوى وطلب، تمهيداً لإتخاذ ما يلزم بشأنها، فضلاً عن استقبال عدد 38 شكوى للمواطنين واردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتم الإستجابة لـ34 شكوى بمعدل إنجاز90% .

من جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولاً بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط) ،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

الشرقية محافظ الشرقية بمحافظة الشرقية منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة

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