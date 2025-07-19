جامعة دمنهور تطلق قافلة تنموية شاملة لأهالي قرية ميت غمر بـ الدلنجات

أطلقت جامعة دمنهور قافلة تنموية شاملة "صحية، بيطرية،زراعية، تثقيفية و توعوية" لتقديم خدماتها لأهالي قرية ميت غمر بمركز الدلنجات، ضمن المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية ( بداية وحياة كريمة)؛ لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتحسين جودة حياة المواطنين؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

انطلقت القافلة بإشراف السادة عمداء ووكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الأستاذ الدكتور صابر شحاته، منسق عام القوافل بالجامعة، الأستاذة هند الجندي منسق حياة كريمة بالجامعة، الدكتور محمد أبو وافية، الأستاذ محمد عزب، منسقي حياة كريمة بمركز الدلنجات، وذلك بمشاركة كليات "التمريض، الصيدلة، الطب البيطري، الزراعة، التربية، التربية النوعية، التربية للطفولة المبكرة".

قدمت "القافلة الصحية لكلية التمريض" خدماتها لـ 70 مواطن من أهالي القرية، من خلال مسح صحي بقياس ضغط الدم واكتشاف مرض السكري، و تثقيف صحي لـ 30 عن سرطان الثدي وطرق اكتشافه، وقضية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة وكيفية استخدامها، وتثقيف صحي لـ 30 سيدة عن رعاية الأم الحامل والطفل وجدول تطعيمات الطفل، وأهمية الرضاعة الطبيعية بالإضافة إلى كيفية التعامل مع النزلات المعوية، وأيضا تثقيف صحي لـ 40 مواطن عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، والتوعية بنمط الحياة الصحي، والإقلاع عن التدخين ومكافحة التعاطي وعلاج الإدمان.

كما تم تدريب 20 مواطن بالقرية على الإسعافات الأولية، وشرح حالات الاختناق والجروح والكسور والحروق وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى القيام بحصر المشكلات التي تواجه أهالي القرية تمهيدا لتقديم الدراسات والحلول العلمية لها مع الجهات المعنية.

هذا وقد قامت "القافلة الدوائية لكلية الصيدلة" بصرف 33 صنف من الأدوية المجانية في مختلف التخصصات، لـما يقرب من 75 مواطن، وتم تقديم النصائح الصحية والتوعوية عن كيفية تناول تلك الأدوية والجرعات الصحيحة.

ووقعت "القافلة البيطرية" لكلية الطب البيطري الكشف البيطري وفحص 7 دواب و ماعز في تخصصات الباطنة، وتقديم التوعية والتثقيف البيطري عن الأمراض المشتركة وطرق الوقاية.

وفي إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، أهدت العيادة الزراعية بكلية الزراعة مزارعي القرية عدد من عبوات المبيدات والأسمدة و المغذيات، وتم تقديم 35 استشارة زراعية حول العناية بالمحاصيل المزروعة في المنطقة، مع تشخيص الأمراض و الآفات التي تصيبها، وتقديم توصيات عملية للحد من تأثيرها، فضلا عن توصيات حول التسميد لمحاصيل الخضر والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى تقديم حلول للمشكلات التي تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل.

وانطلاقا من دور الجامعة التوعوي قامت " القافلة التوعوية التثقيفية " لقطاع خدمة المجتمع بتوعية 39 ربة منزل، و 19 عامل زراعى، و 9 طلاب عن الهجرة غير الشرعية وأسبابها ومخاطرها، وتأثيرها على الأمن القومي.

بينما قدمت كليتي "التربية النوعية" و"التربية للطفولة المبكرة"، أنشطة تثقيفية و توعوية لـ 20 طفل بمركز شباب القرية عن التربية الإيجابية في العصر الرقمي، ومخاطر إدمان التكنولوجيا للأطفال، والاستخدام الآمن للإنترنت في العصر الرقمي، بالإضافة إلى تقديم عرض مسرحي بعنوان "كن صديقي ..لا للتنمر"، مع مشاركة الأطفال في الأنشطة التعليمية باستخدام الوسائل التعليمية، وأنشطة الرسم والتلوين.

كما قامت "كلية التربية" بتوعية أهل القرية عن مخاطر الزواج المبكر على الأسرة والمجتمع.