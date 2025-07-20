قوافل الأحوال المدنية تستخرج 7680 بطاقة رقم قومى لمواطنين في 10 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من إستخراج بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية - البحيرة – المنيا – أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، حيث أسفرت جهود تلك القوافل عن إستخراج عدد (7680) بطاقة رقم قومى ، وعدد (36807) مصدراً مميكناً.

وبسبب الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 19/7/2025.

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر أرقام القطاع المختصرة "(15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن.