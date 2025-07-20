الحماية المدنية تسيطر على حريق سيارة ومخلفات على كورنيش المعادي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في السيطرة على حريق اندلع في مخلفات بقطعة أرض على كرونيش النيل امتد إلى سيارة متوقفة.

حريق في سيارة ومخلفات على كورنيش المعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بنشوب حريق في سيارة ومخلفات على كورنيش النيل في المعادي.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ سيارتين إطفاء للسيطرة على النيران واخمادها.

وتمكنت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على النيران واخمادها قبل امتدادها بدون إصابات، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل، أُصيب شخصان في حادث سقوط مصعد داخل عقار بمنطقة عين شمس بالقاهرة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط مصعد داخل أحد العقارات في منطقة عين شمس.

وعلى الفور، انتقلت قوة من أجهزة أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين جراء سقوط المصعد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما شهدت القاهرة خلال الساعات الماضية، قفز شاب سوداني من شرفة منزله حيث أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الشاب كانت تربطه علاقة عاطفية مع فتاة من نفس جنسيته، وظلت تلك العلاقة أيام ثم نشبت بينهما مشادة كلامية انفصلا على أثرها.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب أرسل إلى أصدقائه رسالة بعد انفصاله عن حبيبته، قال فيها "سامحوني" وفوجئ الجميع بأنه قام بالقفز من الطابق الثامن في الشقة التي يقطن بها ليسقط جثة هامدة في الشارع.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة وسماع أقوال شهود العيان وأصدقاء المتوفي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المتوفي شاب في العقد الثالث من العمر قام بالقفز من الطابق الثامن بسبب مشاكل مع حبيبته السابقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من أحد العقارات في مدينة نصر ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب سوداني في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه كسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب أنهى حياته بسبب خلافات مع حبيبته السابقة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بترك رسالة طلب فيها من أصدقائه مسامحته ثم قفز من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة.