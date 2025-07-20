بدء جلسة محاكمة سعد الصغير في اتهامه بسرقة أغنية الأسد

تنظر المحكمة الاقتصادية، محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير بتهمة الاستيلاء على حقوق لحن وأداء أغنية الأسد المملوكة للمنتج شوقي السبكي والذي يمتلك وحده الحق القانوني في استغلالها.

جاء في نص الدعوى المقدمة من شوقي السبكي أنه يمتلك وحده حق الاستغلال المالي للأغنية المعنونة باسم الأسد، التي أصبح له وحده حق استغلالها، وذلك ثابت بموجب الشهادة الصادرة من واقع سجلات الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات، والثابت بها أن شوقي السبكي المدّعي بالحق المدني، له حقوق استغلال الأغنية بجميع طرق الاستغلال ونذكر منها على سبيل المثال الحفلات، والبث التليفزيوني، والحفلات، والإنترنت والشاكي وحده يتمتع بكامل حق الاستغلال للأغنية وفقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية إلا أن المدعي بالحق المدني فوجئ بقيام المتهمين الأول والثاني بالاشتراك فيما بينهما بالاستيلاء والتعدي على هذا المصنف الفني -أغنية الأسد- دون وجه حق، واستغلالها تجاريًا دون الحصول على إذن كتابي منه، حيث غنى المتهم الأول سعد الصغير الأغنية وعرضها على اليوتيوب يوم 30 / 3 / 2025 وذلك بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002.

ويشكل هذا الأمر اعتداء وسرقة لمصنف فني محمي قانونًا وواقعة نصب، فضلًا عن الإضرار المادي والمعنوي الذي لحق بالمدعى بالحق المدني من جراء هذا الفعل غير المشروع، وهناك شهود على الواقعة، وهما كل من الملحن محمد عبد المنعم والموزع باسم منير.