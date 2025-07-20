تركته حبيبته فاختار الرحيل.. القصة الكاملة لمصرع شاب سوداني بمدينة نصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات إنهاء شاب سوداني لحياته بالقفز من الطابق الثامن في أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر.

التحريات تكشف اللغز

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الشاب كانت تربطه علاقة عاطفية مع فتاة من نفس جنسيته، وظلت تلك العلاقة أيام ثم نشبت بينهما مشادة كلامية انفصلا على أثرها.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب أرسل إلى أصدقائه رسالة بعد انفصاله عن حبيبته، قال فيها "سامحوني" وفوجئ الجميع بأنه قام بالقفز من الطابق الثامن في الشقة التي يقطن بها ليسقط جثة هامدة في الشارع.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة وسماع أقوال شهود العيان وأصدقاء المتوفي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المتوفي شاب في العقد الثالث من العمر قام بالقفز من الطابق الثامن بسبب مشاكل مع حبيبته السابقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من أحد العقارات في مدينة نصر ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب سوداني في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه كسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب أنهى حياته بسبب خلافات مع حبيبته السابقة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بترك رسالة طلب فيها من أصدقائه مسامحته ثم قفز من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.