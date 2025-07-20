قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران والترويكا الأوروبية تتفقان على استئناف المحادثات النووية
تأكيدا لانفراد صدي البلد.. وزيرة البيئة تقدم استقالتها من الحكومة
الداخلية: كشف مخطط لحركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة
مؤسسة زاهي حواس تبدأ دورة الآثار الإسلامية بزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي
استهدفوا منشآت أمنية واقتصادية| الأمن الوطني يسقط خلية تابعة لحركة حسم الإرهابية
شوبير: الأهلي لن يجد بديلًا لـ وسام أبو علي.. وتأثيره كان أقرب إلى الخيال
عاجل.. بيان هام لوزارة الداخلية بعد قليل
تراجع أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
ريبيرو غير مقتنع به.. شوبير يكشف مفاجأة عن أحد المدافعين الجدد بالأهلي
الأزهر للفتوى يحيي ذكرى وفاة الشيخ محمود علي البنا
بعد الحكم بالإعدام.. مُرافعة مصيرية بقضية شاب حرق خاله في الأقصر |تفاصيل
التعريف بكنوز مصر لأول مرة بلغة الإشارة عبر مبادرة عارف.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تركته حبيبته فاختار الرحيل.. القصة الكاملة لمصرع شاب سوداني بمدينة نصر

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أحمد مهدي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات إنهاء شاب سوداني لحياته بالقفز من الطابق الثامن في أحد العقارات بمنطقة مدينة نصر.

التحريات تكشف اللغز 

أشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن الشاب كانت تربطه علاقة عاطفية مع فتاة من نفس جنسيته، وظلت تلك العلاقة أيام ثم نشبت بينهما مشادة كلامية انفصلا على أثرها.

وتابعت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن الشاب أرسل إلى أصدقائه رسالة بعد انفصاله عن حبيبته، قال فيها "سامحوني" وفوجئ الجميع بأنه قام بالقفز من الطابق الثامن في الشقة التي يقطن بها ليسقط جثة هامدة في الشارع.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة وسماع أقوال شهود العيان وأصدقاء المتوفي عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن المتوفي شاب في العقد الثالث من العمر قام بالقفز من الطابق الثامن بسبب مشاكل مع حبيبته السابقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بسقوط شاب من أحد العقارات في مدينة نصر ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب سوداني في العقد الثالث من العمر يرتدي كامل ملابسه وبه كسور وسحجات ونزيف، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

وكشفت تحريات أجهزة أمن القاهرة أن الشاب أنهى حياته بسبب خلافات مع حبيبته السابقة، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بترك رسالة طلب فيها من أصدقائه مسامحته ثم قفز من الطابق الثامن ليسقط جثة هامدة.

تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

القاهرة مدينة نصر شاب سوداني حادث مدينة نصر اخبار الحوادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور

لحظة اقتحام هدير عبدالرازق لفيلا طليقها والقفز من فوق السور ..صور

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025| اللتر بـ19 جنيها لـ95

أسعار البنزين اليوم الأحد 20 يوليو 2025 رسميًا| اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

نتيجة الثانوية العامة

بدأ العدّ التنازلي .. الموعد النهائي لـ نتيجة الثانوية العامة

معاش شهري

صرف معاش شهري لربة المنزل 2025.. ما هي شروط التسجيل والمبلغ؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. سجل واعرف درجاتك مجاناً

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

100 جيجا مجانًا.. بشرى سارة لعملاء الإنترنت المنزلي بقرار حكومي

أرشيفية

طالبة تُنهي حياتها بـ«حبة غلة» بعد وفاة والدها وزواج والدتها في المرج

الثانوية العامة

نجاح يتعدى 81% .. بشرى بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

الفريق مهندس كامل الوزير

الوزير يوافق علي اعتماد مصلحة الكفاية الإنتاجية نتيجة الدبلوم الفني لطلاب مركز التكنولوجيا المتميز

مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة

مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة برج العرب الجديدة

الهيئة القومية لسلامة الغذاء

سلامة الغذاء: 72 مأمورية تفتيشية على مصانع الأغذية بمشاركة الرقابة الصناعية

بالصور

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة مختلفة

4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى
4 وصفات لعمل البف باسترى بطريقة تشهى

بربع مليون جنيه .. مايا دياب بفستان لون الكراميل تثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

بعد ظهورها الأخير.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق
مكشوف و ملفت.. نيكول سابا تثير الجدل بقوامها الممشوق

مياه الشرقية تواصل تطهير شبكات الصرف الصحي بمدينة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صافرات الإنذار تنطلق

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: الزهو الأميركي الأجوف.. وتوسعات الكيان الصهيوني

د. جمال القليوبي

د. جمال القلبوبي يكتب: كيف تكون اقتصاديات العرب قرب انتهاء عصر البترول 2050

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السويداء.. هل تبقي الجغرافيا السورية علي حالها؟!

دكتور /محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: السوشيال ميديا فيها سُم قاتل

المزيد