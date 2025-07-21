إعلان بدء اختبارات المرحلة الأولى لمسابقة إيفاد القراء لشهر رمضان 1447هـ 2026م

تعلن وزارة الأوقاف عن انطلاق الاختبارات الشفوية للتصفية الأولية الخاصة بمسابقة إيفاد القراء لشهر رمضان لعام 1447هـ 2026م، وذلك في المديريات الإقليمية بدءًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025م.

على جميع المديريات إرسال الاستمارات الأصلية المعتمدة للناجحين الحاصلين على نسبة سبعين في المئة فأكثر من الدرجة الكلية إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، مرفقة بصورة من بطاقة الرقم القومي وبيان حالة وظيفية معتمد من جهة العمل، وصورة من كارنيه نقابة القراء المصرية لغير العاملين بالحكومة .

يجب تسليم هذه المستندات خلال أسبوعين من تاريخ الاختبار، ولن تُقبل أي استمارات بعد هذا الموعد.

تتحمل كل مديرية مسؤولية التأكد من استيفاء الشروط للمشاركين المدرجة أسماؤهم في الكشوف المعتمدة، تمهيدًا لترشيح المؤهلين لاختبارات التصفية النهائية التحريرية والشفوية لمن تجاوزوا النسبة المطلوبة .

يشترط على جميع المتسابقين التأكد من استيفاء الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقًا، مع التأكيد على استبعاد أي متسابق لا يستوفي الشروط في أي مرحلة من مراحل المسابقة.

يُرجى من المتقدمين من الديوان العام العلم بأن اختباراتهم الأولية ستعقد في مديرية أوقاف القاهرة.



