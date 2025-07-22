الهند.. قنبلة تثير الذعر في مطار أحمد آباد

تلقي مطار في مدينة أحمد آباد، بولاية "جوجارات" الهندية تهديدا عبر البريد الإلكتروني يفيد بوجود قنبلة.

وقالت الشرطة الهندية في بيان لها : "إن قواتها بالإضافة إلى رجال الإطفاء هرعوا للمطار ، حيث بدأوا عمليات البحث، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء مريب حتى الآن".

وفي وقت سابق، تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية، وذلك بعد أقل من دقيقة على إقلاعها من مطار أحمد آباد في شمال غرب الهند باتجاه لندن، عند الساعة 13,39 بالتوقيت المحلي (08,09 ت غ)، وفقا لهيئة الطيران المدني الهندية.

ويعد حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز بوينغ 787-8 دريملاينر، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.

وأعلن مصدر في الشرطة الهندية ، أن حصيلة تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية بلغت 279 قتيلا (من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة).