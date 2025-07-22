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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التعليم: لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن والوزير "ماكلمش الأوائل"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قيام وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بإجراء مكالمات هاتفية لتهنئة أوائل الثانوية العامة 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن ، وكل ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح

ويعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل رسمي استعداداً لإعلان ظهورها لجميع الطلاب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تأمين نتيجة الثانوية العامة 2025 بالكامل ومنع أي تلاعب في الدرجات ، مشددة على وصولها للطلاب في توقيت واحد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 مباشرة يتيح موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم فيما يلي :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على أيقونة عرض النتيجة

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، نتيجة الطالب بإسمه ومدرسته ورقم جلوسه ودرجاته في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية ومجموعه الكلي 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يمكن لكل من يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الآن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه بضغطة واحدة على اللينك التالي https://natega.elbalad.news/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. خطوات الاستعلام

للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد يجب اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://natega.elbalad.news/   يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج
وزارة التربية والتعليم أوائل الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة التربية والتعليم

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