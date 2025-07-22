قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة
توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
مدبولي: حريصون على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات.. نواب: الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو مناخ استثماري آمن.. والدولة تدعم المستثمرين بحوافز مستمرة
وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 اليوم ..والتعليم: سنعلنها لجميع الطلاب في وقت واحد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

يعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 بشكل رسمي استعداداً لإعلان ظهورها لجميع الطلاب .

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم نشر نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم فور اعتمادها

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تأمين نتيجة الثانوية العامة 2025 بالكامل ومنع أي تلاعب في الدرجات ، مشددة على وصولها للطلاب في توقيت واحد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 وزارة التربية والتعليم

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 مباشرة يتيح موقع وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ 

وتتمثل خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على موقع وزارة التربية والتعليم فيما يلي :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على أيقونة عرض النتيجة

ويقدم رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، نتيجة الطالب بإسمه ومدرسته ورقم جلوسه ودرجاته في جميع المواد الأساسية وغير الأساسية ومجموعه الكلي 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

يمكن لكل من يهمه الأمر من طلاب الثانوية العامة 2025 وأولياء أمورهم الآن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025 على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على موقع صدى البلد يمكن الوصول إليه بضغطة واحدة على اللينك التالي https://natega.elbalad.news/ 

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد .. خطوات الاستعلام

للاستعلام على نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد يجب اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدي البلد
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 صدى البلد https://natega.elbalad.news/   يتيح لجميع الطلاب برقم الجلوس  إمكانية الاستعلام عن : 

  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي علوم
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 علمي رياضة 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 أدبي 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مكفوفين 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 
  • نتيجة الثانوية العامة 2025 لطلاب الدمج
نتيجة الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

خالد ابو المكارم

الصناعات الكيماوية: 11 مليار دولار صادرات مستهدفةً في 2025

رانيا المشاط

«المشاط»: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو ربع سنوي خلال العام المالي الماضي

الذهب

جني الأرباح يدفع أسعار الذهب اليوم إلي التراجع عالمياً

بالصور

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد