العزلة وفقدان الشهية.. مؤشرات نفسية تهدد كبار السن بالاكتئاب

قالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين بجامعة عين شمس، إن فقدان كبار السن الرغبة في الحديث أو التفاعل مع الآخرين، أو حتى متابعة التلفزيون، قد يكون مؤشرًا على بدايات الإصابة بالاكتئاب، وليس مجرد ملل عابر كما يعتقد البعض.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هذه الأعراض قد تصاحبها علامات أخرى مثل فقدان الشهية، والرغبة في العزلة، ورفض الحياة بشكل عام، مضيفة: "إذا بدأ المسن يتحدث عن الموت أو أبدى ميولًا انتحارية، فهنا يصبح التدخل النفسي ضرورة عاجلة".

وأكدت أن فئة المتقاعدين حديثًا من العمل تكون أكثر عرضة لمثل هذه التغيرات النفسية، إذ يعاني البعض منهم من فقدان التفاعل المجتمعي، وتراجع في الدخل، ما يؤدي إلى انعزالهم وتدهور حالتهم النفسية تدريجيًا.

وشددت على أهمية إعداد المسن نفسيًا لمرحلة ما بعد التقاعد، مشيرة إلى أن بعض الدول توفر برامج تأهيل لهذه المرحلة، تشمل تدريبات على كيفية ملء أوقات الفراغ بأنشطة ذهنية واجتماعية، أو المشاركة في الأعمال التطوعية، بهدف الحفاظ على الصحة النفسية والشعور بالجدوى.



