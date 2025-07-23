وزير الشباب يتابع ‫إجراءات الأمن والسلامه للمنشآت الرياضية

التقي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأعضاء اللجنه العليا لاداره الازمات بالوزاره لمتابعه جميع ‫إجراءات الأمن والسلامه للمنشآت الشبابيه والرياضيه بمختلف محافظات الجمهورية والوقوف علي سلامتها ، والتي تأتي بالتزامن مع الاجازات الصيفية لطلبة المدارس والجامعات وحرصا علي سلامتهم وتحقيق عناصر الأمان والسلامة للأسر المصرية بكافة المنشات الشبابية والرياضية

وقام اعضاء اللجنة باستعراض الموقف الأخير للمنشآت والاجراءات التي تمت في هذا الشأن وماسوف يتم اتخاذه وتطبيق وجميع الخطوات والإجراءات لتنفيذ توجيهات وزير الشباب والرياضة بهذا الشأن خلال الفترات القادمة.

وقد وجه وزير الشباب والرياضة بقيام اللجنه بالمرور والتاكد من اتخاذ كافه التدابير المتعلقة بهذا الشأن.