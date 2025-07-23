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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بأكثر من 15 مليار ريال.. وفد أعمال سعودي يزور دمشق لتوقيع عدد من الاتفاقيات

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم وصول وفد سعودي يترأسه وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، حيث شارك في الوفد أكثر من 120 مستثمراً.

ومن المرتقب أن تشهد الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (نحو 4 مليارات دولار).

وكان في استقبال الوفد السعودي وزراء الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد الشعار، والطاقة المهندس محمد البشير، والاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل، والسفير السعودي في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل بحسب ومالة الأنباء السورية سانا .


ويعقد منتدى الاستثمار السوري السعودي 2025 بناءً على توجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والذي أعلنت عنه وزارة الاستثمار السعودية الثلاثاء، والذي يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.


وشددت وزارة الاستثمار العمل على تفعيل دور القطاع الخاص السعودي في دعم الاقتصاد السوري، وذلك عبر حصر الشركات الراغبة في الاستثمار في سوريا وتنظيم عدد من ورش العمل.

ونبهت الوزارة السعودية الي  أن تنظيم المنتدى يأتي في إطار زيارة وفد سعودي رسمي إلى سوريا، ويشمل ممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث ستُعقَد لقاءات ثنائية وورش عمل موسَّعة لبحث سُبل تعزيز الشراكة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن المنتدى سيتضمن إعلان عدد من الصفقات والمشاريع المشتركة ومذكرات التفاهم بين شركات ومؤسسات من البلدين.

وبحسب «سانا»، يتضمن برنامج الزيارة إطلاق مشروع مصنع فيحاء للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، وذلك في إطار دعم قطاع الإسمنت وتوسيع قاعدة الإنتاج بما يدعم مرحلة إعادة الإعمار المقبلة في البلاد.

سوريا السعودية وفد سعودي وزير الاستثمار السعودي دمشق قطاع الأسمنت

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