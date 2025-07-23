ملكة الفواكه في متناول الجميع.. مفاجأة في أسعار المانجو الآن بالأسواق

انتشرت المانجو مؤخرا بالأسواق، حيث بدأ موسمها فى مصر منذ أسابيع قليلة، وعلى الرغم من أننا فى أول الموسم إلا أنها ظهرت بأسعار منخفضة بالأسواق حيث يبدأ سعر الكيلو من 30 جنيهًا.



أسعار المانجو بالأسواق

سعر مانجو بلدي من 30 إلى 35 جنيهًا.

سعر مانجو عويس من 40 إلى 50 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو هندي من 50 إلى 60 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو تيمور من 45 إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو مانجو زبدية من 30 إلى 38جنيهًا.

سعر كيلو مانجو فونس من 70 إلى 80 جنيهاً.

سعر كيلو مانجو فص من 70 إلى 100 جنيه.



وتأتي أسعار المانجو بسوق العبور كالتالي...



تراوحت أسعار المانجو عويس بين 35 إلى 55 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوحت أسعار المانجو هندي من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو مانجو تيمور من 25 إلى 37 جنيهًا.

تراوح سعر المانجو زبدية بين 28 و38 جنيهًا للكيلو، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو مانجو بلدي بين 15 و25 جنيهًا.

تراوحت أسعار كيلو المانجو الفونس بين 30 و40 جنيهًا.





أنواع المانجو

و كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أننا لدينا بمصر حوالى 22 نوعا من المانجو وتعد أهم الأصناف المتواجدة فى مصر "صناف المانجو في مصر سواء محلية او مستوردة كالاتى، “هندي سناره، قلب الثور. جولك، اورمانس لانجرا فجر كلام، عويس، بايري.

مبروك لونج، سيلان1 وسيلان48، وكاري. كوشمان، دوت، ادوارد. فلوريجون، جلين جولدن لانيز، كيت، ماليكا، بارفين،تومي كنت باكمير، اصناف محليه (زبده. مسك كوباني. دبشة، هندي)”.



وأضاف "أبوصدام " خلال تصريحات ل "صدي البلد " أن الفص الأعلى سعرا حيث تصل إلى 80 جنيها ، وأقلهم سعرا السكرى والتى تبدأ من 35 جنيه للكيلو ”.

زراعة المانجو

وأكد “ابوصدام” ، أن مصر تزرع حوالى 300 ألف فدان فى الموسم منها 120 ألف فدان فى الاسماعيلية والشرقية ، مضيفًا أن المانجو المصرية معروفة بالجودة العالية والطعم المتميز لذا مطلوبة عالميا .

أسباب انخفاض أسعار المانجو



وأوضح أن أسعار المانجو منخفضة عن الأعوام السابقة بسبب زيادة الانتاجية ، وايضًا ضعف القوة الشرائية ، فضلا عن انتشار أنواع كثيرة من الفاكهة المنافسة.





والجدير بالذكر أن تزهير أشجار المانجو يتم في شهري فبراير ومارس لتتكون الثمار في غضون 5 أشهر ، محذرا من الحصاد المتعجل للمانجو ، حيث يتسبب في تصدير ثمار سيئة من حيث الشكل الخارجي والطعم والرائحة.