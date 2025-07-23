عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، تقريرا بعنوان “مهرجان المانجو في الغردقة.. طعم الصيف في قلب البحر الأحمر”.

ووفقا للتقرير، هناك أكثر من 35 جنسية موجودة بالمهرجان، ونسبة الأشغال تتراوح ما بين 90 و94%، واليوم تصل إلى 92%.

وأوضح التقرير أن الجميع ينتظر هذا المهرجان من أجل المانجو، لأنها من الفواكه الاستوائية المحببة، مثل: البطيخ وبقية الفواكه المشهورة بها مصر.

ونظمت فنادق الغردقة أمس، الثلاثاء، مهرجان المانجو، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمانجو 22 يوليو من كل عام بمشاركة عشرات السياح.

وقال الشيف محمد عباس، الشيف العمومي لأحد الفنادق بالغردقة، إن مهرجان اليوم شارك فيه 15 شيفا، بالإضافة إلى 6 مساعدين من قسم الحلوانى بالفندق بطن من المانجو.

وأضاف عباس أنه تم تقديم كل الأكلات بالمانجو من تورت وجاتوه وعصائر وسط إقبال كبير من السياح، خاصة الأطفال.

وذكر طه مسعد، مدير أحد فنادق الغردقة، أن فنادق الغردقة تشهد نسب إشغال عالية فى موسم الصيف، حيث تشهد سياحة داخلية وأوروبية مع اختيارها ضمن المقاصد السياحية الأفضل فى العالم .