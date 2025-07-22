بالتزامن مع يومها العالمي.. فنادق الغردقة تنظم مهرجان المانجو

نظمت فنادق الغردقة اليوم الثلاثاء مهرجان المانجو وذلك بالتزامن مع اليوم العالمى للمانجو 22 يوليو من كل عام بمشاركة عشرات السياح .

وقال الشيف محمد عباس الشيف العمومي لإحدى الفنادق بالغردقة ان مهرجان اليوم شارك فيه 15 شيف بالإضافة 6 مساعدين من قسم الحلوانى بالفندق بطن من المانجو .

وأشار عباس إلى أنه تم تقديم كل الأكلات بالمانجو من تورت وجاتوه وعصائر وسط إقبال كبير من السياح وخاصة الاطفال .

وأضاف طه مسعد مدير احد فنادق الغردقة أن فنادق الغردقة تشهد نسب إشغال عالية فى موسم الصيف والتى تشهد سياحة داخلية وأوروبية مع اختيارها ضمن المقاصد السياحية الأفضل فى العالم .

وأشار مسعد إلى نسب الأشغال بفنادق الغردقة حاليا تصل إلى 92% من أكثر من 35 جنسية والإسكان فى المقدمة والانجليز والبولنديين والرومان والبلجيكيين والفرنسين والمصريين



وأشار الخبير السياحي والرئيس التنفيذي لاحدى المجموعات الفندقية العالمية بالبحر الأحمر علاء عاقل أن تقرير حديث صادر عن شركة السفر العالمية "Booking" أظهر أن مدينة الغردقة المصرية اصبحت الوجهة السياحية الأولى لصيف 2025، متفوقة على وجهات عالمية مثل طوكيو ودبي وبانكوك، وجاذبةً اهتمامًا متزايدًا من المسافرين من كوريا الجنوبية.



وأضاف عاقل إلى اختيار الغردقة ضمن الوجهات السياحية الأفضل فى العالم يعزز من مكانتها ضمن المقاصد السياحية الأعلى فى العالم .

وأوضح عاقل أن الغردقة جاءت في المركز الأول بين أكثر 10 وجهات شعبية حول العالم لهذا الصيف، متقدمة على وطوكيو ودبي

ويوافق اليوم 22 يوليو اليوم العالمي للمانجو، وتعد المانجو هي أكثر أنواع الفاكهة تفضيلا لدى الكبار والصغار على المستوى العالمي، ويوجد بها أكثر من 100 نوع مختلف من المانجو، فمنها الأنواع المحلية مثل «الصديقة، والزبدية، والعويس، وهايدي، والياسمين، وروجينا»، بجانب الأنواع الأجنبية التي يتم زراعتها في مصر على نطاق واسع مثل «النعومي، والتومي، والكيت»

والمانجو فاكهة استوائية تحتاج زراعتها إلى درجات حرارة مرتفعة، كذلك تحب الأراضي ذات الملوحة العالية، وهي متوفرة في مصر متمثلة في الأراضي الصحراوية ذات الملوحة العالية.



وكلما زادت الملوحة زادت حلاوة المانجو، وكذلك زادت جودتها وصلابتها.

وخلال العشر سنوات الماضية ظهرت أنواع كثيره من المانجو المسمى العام لها هي المانجة الأجنبي مثل الكيت والنعومي وتومي وكلها أنواع مستحدثة تتميز عن المانجو المحلي بأنها خالية من الأملاح والألياف والكولسترول، و المانجو التومي هي شجرة مقزمة مستوردة من الخارج ويتم زراعتها في مصر بشكل كبير».

ومن فوائد المانجو بأنها مصدر غنى للحديد الذي يفيد في علاج الأنيميا، وتحتوى على نسبة معتدلة من البوتاسيوم الذي يفيد في تنظيم ضربات القلب وعمل العضلات في الجسم، وتحتوى على نسبة معتدلة من الزنك، وليست غنية بالصوديوم كما يشاع عند البعض، لكنها غنية بفيتامين سى المهم لالتئام الجروح ونزلات البرد وتعزيز جهاز المناعة، وغنية بفيتامين (أ)، المهم لتقوية النظر والفوليك أسيد المهم للحوامل.