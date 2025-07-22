أضرار وفوائد المانجو .. أستاذ أغذية توضح

قالت مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية، إن اختلاف أنواع المانجو يعود في الأساس على المحتوي ونسب السكريات، متابعة: هناك فوائد صحية للمانجو، فهي تضم فيتامينات ومعادن هامة ومضادات أكسدة.

وأضافت شعير، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن أنواع من المانجو التي تزرع في شرق أسيا مختلفة تماما عن المانجو المزروعة في مصر، متابعة: يجب أن نحدد كمية السكريات داخل المانجو قبل الأكل.

واسترسلت: المانجو تعطي الجسم 25 جرام سكر فركتوز صافي للجسم، وهنا تتسبب المانجو في حدوث مشاكل صحية، متابعة: الإفراط في تناولها سيسبب في حدوث مشاكل واضحة خاصة للمرأة الحامل أو مرضى الكلى والقلب والضغط.