مشروب الحر .. طريقة عمل سموزي المانجو

بدأت المانجا بالانتشار في الأسواق ولذلك نقدم لكي وصفات مختلفة من المانجو وإليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير سموزي المانجو المنعش في المنزل:



-المكونات:

1 ثمرة مانجو كبيرة ناضجة (مقشرة ومقطعة مكعبات)

نصف كوب زبادي (يمكن استبداله بحليب أو حليب جوز الهند)

نصف كوب مكعبات ثلج

1 ملعقة كبيرة عسل (اختياري حسب الرغبة)

ربع كوب ماء أو عصير برتقال (لتحسين القوام)

- الطريقة:

1. ضعي مكعبات المانجو في الخلاط.



2. أضيفي الزبادي (أو الحليب)، والعسل، ومكعبات الثلج.



3. أضيفي ربع كوب ماء أو عصير برتقال إذا كان القوام سميكاً.



4. اخلطي جميع المكونات حتى تحصلي على قوام ناعم وكريمي.



5. اسكبيه في كوب وقدّميه فوراً بارداً.



نصائح:

يمكن تجميد المانجو مسبقًا لسموزي أكثر برودة وسماكة.

أضيفي موزة ناضجة لمزيد من الكثافة والحلاوة.

رشة قرفة أو رشة فانيليا تعزز الطعم لو تحبي النكهات المميزة.



