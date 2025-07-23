قيادية بالمؤتمر: كلمة السيسي تجدد الالتزام بمشروع وطني قائم على العدالة والتخطيط العلمي

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة القاهرة بحزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، حملت دلالات سياسية رفيعة تعكس نضج الدولة المصرية في إدارتها للواقع وتعاطيها مع التحديات المحلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الخطاب مثّل تجديدًا للرؤية الوطنية التي ترتكز عليها الجمهورية الجديدة في كل تحرك داخلي وخارجي.

وأوضحت د. إيمان سالم في تصريحات لها، أن الرئيس تناول بوضوح شديد تحولات مصر السياسية والاجتماعية والمؤسسية منذ 2014، باعتبارها امتدادًا لفكرة “الاستقلال الوطني” التي شكلت جوهر ثورة يوليو، لكن بأسلوب عصري يعكس مرحلة الانتقال من دولة الإنقاذ إلى دولة الإنتاج والتأثير والتخطيط طويل المدى.

وقالت أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر في القاهرة، إن الرئيس قدم نموذجًا للدولة القائدة والمبصرة، التي لم تكتفِ برد الفعل، بل باتت تمتلك أدوات المبادرة والرؤية والتأثير في محيطها، مشيرة إلى أن تأكيده على ثوابت الأمن القومي، ودور مصر الإقليمي، واحتضانها لنحو 10 ملايين وافد، يعكس مسؤولية قومية وإنسانية لم تغب عن القيادة رغم الضغوط المتواصلة.

وأضافت أن خطاب الرئيس تضمّن رسائل قوية للداخل والخارج على السواء؛ أبرزها أن مناعة الدولة تنبع من تماسك جبهتها الداخلية، ووعي مواطنيها، وإيمانهم بالمشروع الوطني، مشيدة بتأكيد الرئيس على أن مصر لم ولن تسمح بعودة العشوائيات أو التهاون بحق الإنسان المصري في حياة كريمة، باعتبار ذلك جوهر أي نظام سياسي رشيد.