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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى يوليو تجديد للعهد الوطني وتجسيد لروح الثورة

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو جاءت بمثابة وثيقة وطنية جامعة، جسدت روح الثورة التي لا تزال تنبض في وجدان كل مصري، وأعادت التأكيد على الثوابت الوطنية الراسخة، التي تمثل نبراسًا تهتدي به الدولة في مسيرتها نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا.

وقالت العسيلي في بيان صحفي لها اليوم إن حديث الرئيس السيسي لم يكن مجرد استحضار لماضٍ مجيد، بل كان رؤية استراتيجية تربط بين أهداف الثورة من عدالة اجتماعية، واستقلال وطني، وتحقيق كرامة الإنسان، وبين ما تشهده الدولة المصرية اليوم من مشروعات قومية كبرى، وإصلاحات اقتصادية شاملة، وجهود واضحة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وبناء الإنسان.

وأضافت أن الرئيس بعث برسائل طمأنة إلى جموع الشعب المصري، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الدولة تمتلك إرادة حقيقية للمضي قدمًا في طريق التنمية، دون التفريط في الثوابت أو التراجع عن مستهدفات الإصلاح، مشيرة إلى أن خطاب الرئيس أعاد التأكيد على أهمية التكاتف الوطني، وتعزيز الاصطفاف خلف القيادة السياسية، وحماية مؤسسات الدولة، وهو ما يمثل صمام أمان للوطن في كل مرحلة دقيقة من تاريخه.

وشددت "العسيلي" على أن ذكرى ثورة 23 يوليو لم تكن مجرد محطة تاريخية، بل لحظة انطلاق لمسيرة كفاح طويلة من أجل بناء دولة عصرية عادلة، تحترم المواطن وتعمل من أجله، مؤكدة أن مصر اليوم، بقيادة الرئيس السيسي، تستلهم من يوليو روح البناء والتضحية والعمل من أجل رفعة الوطن.

واختتمت وكيل لجنة ذوي الإعاقة بيانها بدعوة جميع المصريين إلى مواصلة العمل من أجل الوطن، كل في موقعه، وأن تكون ذكرى الثورة دافعًا جديدًا لبذل المزيد من الجهد، والتمسك بالأمل، واليقين بأن المستقبل تصنعه الإرادة الوطنية، تمامًا كما صنعه جيل يوليو الخالد.

النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب ثورة 23 يوليو روح الثورة

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